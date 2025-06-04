教宗：许多移民到美国者的特征是其天主教信仰

教宗良十四世在梵蒂冈接见全国意大利裔美国人基金会成员，称「许多从意大利移民到美国者的特征是其天主教信仰」。这份信仰也在艰难时刻「支撑他们」。

（梵蒂冈新闻网）「许多从意大利移民到美国的人，其特征是他们的天主教信仰。这信仰在艰难时刻支撑他们，包括他们怀著对繁荣未来的希望抵达新国家的时候」。教宗良十四世本月4日在举行周三公开接见活动前，先接见了全国意大利裔美国人基金会（National Italian American Foundation）成员，向他们如此表示。该基金会在成立50周年的机会上前来罗马朝圣。

他们的信仰支撑他们

教宗指出，「你们清楚知道，数千万的美国人对自己的意大利血统引以为荣，即使他们的祖先早在好几代以前就抵达美国」。教宗感谢他们给予青年的意大利文化和历史教育，以及他们在美意两国提供奖学金和慈善救济。这「有助于维持两国互惠且具体的联系」。

「许多从意大利移民到美国的人，其特征是他们的天主教信仰。他们的信仰富于民间热心敬礼的传统和虔敬之心，他们在新的国家也继续身体力行」。「这信仰在艰难时刻支撑他们，包括他们怀著对繁荣未来的希望抵达新国家的时候」。

珍惜你们的遗产

该基金会成员在以希望为主题的禧年期间来到罗马朝圣，这里有「伯多禄和保禄宗徒，以及诸位圣人的墓，他们在历史的艰难时期使教会得以稳固」。教宗鼓励在场众人，「在挑战重重的年代，要更新他们对未来的希望和信任感」。

教宗最后保证为他们每个人及其家庭祈祷，愿他们始终珍惜他们「从先人那里继承的丰富精神和文化遗产」，然后颁赐宗座降福。

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