教宗敦促修生：对司铎生活怀抱热情

大约4千名修生和陶成者前来梵蒂冈参加属于他们的禧年活动。教宗良十四世向他们表达问候，并以耶稣圣心和司铎生活为核心发表要理讲授。

（梵蒂冈新闻网）为了禧年而来到罗马的修生不仅是朝圣者，更是希望的见证人，「在教会生活内为希望的火焰添加燃料」。教宗良十四世6月24日上午在梵蒂冈圣伯多禄大殿接见这些修生和他们的陶成者，在要理讲授中如此表示。

教宗指出，修生们「蒙召见证出基督的心存感恩和不求回报、雀跃与喜乐、祂圣心的温柔和慈悲，并要实践一种接纳与关怀、慷慨和无私服务的风格，让圣神在他们晋铎前就为他们的人性『傅上油膏』」。

学习用耶稣爱人的方式去爱

接著，教宗强调，陶成要以心灵为重点，学习用耶稣爱人的方式去爱。为了达到这目标，必须陶冶内在生命，培养分辨能力，并且回归内心，因为天主在那里对我们说话，我们在心中找到「天主的印记」。

在陶冶内在生命的过程中，需要分辨出内心最深的情感。教宗表示，「这有助于你们发现人生的方向」。通往内心的最佳道路是祈祷，因为若不与天主相遇，「我们就无法真正认识自己」。

为此，教宗鼓励修生时常呼求圣神，「让祂在你们内塑造一颗温顺的心」，好能感受到天主在大自然、艺术、文学、音乐和科学中的临在。最重要的是，「要效法耶稣倾听的方式去聆听贫困弱小、被压迫者等无数的人，尤其是青年的无声呐喊」。年轻人「正在寻求人生的意义」。

圣父教宗也敦促修生效法圣母玛利亚，将生活的大小事都默存在心中（参阅：路二19、51），从而练习「分辨的艺术」。

对司铎生活怀抱热情

此外，教宗也期勉修生效法耶稣的良善心谦（参阅：玛十一29），并听从圣保禄宗徒的教导，常怀「基督的心情」（参阅：斐二5），进而在人性方面日益成熟，抵拒各种虚情假意。教宗鼓励修生心存远大、渴慕天主，「对司铎生活怀抱热情，活在当下，并且心怀先知之恩去展望未来」。

教宗最后带领在场众人诵念《尼西亚信经》，并期望修生们能加深与基督的关系，求主使他们的心肖似基督的圣心。「那颗圣心怀著爱为你们和全人类而跳动。」

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