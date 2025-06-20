教宗：很多无辜者正在死亡，需携手谋求和平

教宗视察梵蒂冈电台信号发射中心后，接受意大利广播电视公司一台记者采访，重申梵蒂冈电台服务的重要性。教宗指出，为应对气候变化的影响，该发射中心的光电项目是「最佳的」选择。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各6月19日在罗马城外小镇圣玛利亚‧加勒里亚（Santa Maria di Galeria）视察梵蒂冈电台发射中心后，接受意大利广播电视公司一台记者英格罗（Ignazio Ingrao）采访。他「再次为和平发出呼吁」，敦促「通过外交工具」寻求对话，「竭尽所能避免使用武器」。悲惨处境导致「很多无辜者正在死亡」，众人要齐心协力「寻找解决方法」。

此外，教宗也谈到梵蒂冈电台发射中心的历史和未来。他说：「我之前不认识这个中心、梵蒂冈电台的天线。」教宗透露道，他在拉丁美洲传教时，「用一台小收音机收听教宗电台的广播节目」，而且经常是在山里收听，因为在深山野岭，除此以外别无他法。

非洲的情况大同小异。普雷沃斯特教宗曾以奥斯定会总会长的身份访问过许多国家。他回忆道：「我晚上总是能经由梵蒂冈电台这项至关重要的服务来获得信息、听见美妙的话语。」

位于圣玛利亚‧加勒里亚的梵蒂冈电台信号发射中心，目前走在方济各教宗勾勒的道路上。一年前，贝尔格里奥教宗借由一道名为《太阳弟兄》的手谕，规定采用光电设备，以达成梵蒂冈城国能源自主的目标。

教宗良十四世指出，这是「最佳的」选择，也是「教会的一大任务」，有助于「为世人树立极其重要的好榜样」。「我们大家都知道气候变化的影响，而且确实需要照料整个世界、天地万物，如同方济各教宗清楚教导的那样」。

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