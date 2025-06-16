教宗：每天锻炼爱的能力，建设新世界

6月15日，天主圣三节，教宗良十四世在梵蒂冈为体育界的禧年庆典主持弥撒。教宗表示，“为人格陶冶和基督徒培育来说，体育是个珍贵的渠道”，因为它教导人们合作，重视实际的共处。教宗还提到了将于9月7日封圣的体育主保弗拉萨蒂，同时也引用了圣保禄六世教宗的话，强调在战乱动荡的社会中，体育能为和平与希望所做的贡献。

（梵蒂冈新闻网）合作与相遇的精神、实际的人际共处：这些都是体育能够传授的价值，也正因如此，为人格陶冶和基督徒培育来说，体育是个珍贵的渠道。这是教宗良十四世于6月15日上午在梵蒂冈圣伯多禄大殿主持弥撒时的讲道内容。

适逢天主圣三节，教宗在讲道中把天主三位一体的道理与体育中美好和挑战的经验相结合，正如圣保禄六世教宗指出，在促进各民族之间的和平方面，体育能发挥其重要作用。这一方面也体现在信友祷词中，其中一项祈祷意向便是为执政者祈求智慧和聪敏，“使他们能为万民指出一条兄弟情谊和团结社会的道路”。

教宗在他讲道的开始，便提及他的修会会祖圣奥斯定，探讨关于天主圣三与智慧的关系：“祂们有著密不可分的联系，智慧在圣三中被启示给人，而智慧始终引领我们走向真理。”

三位一体有如爱的舞蹈

天主有如舞蹈。教宗在讲道中引用了教父们的思想，阐述三位一体内三个位格之间关系的独特性。教宗指出：“天主不是静止不动、自我封闭的。祂处于共融中，呈现出圣父、圣子和圣神的活泼关系，并向人类和世界开放。”

也正是在这份动态中，运动竞技找到了与天主圣三相连结的地方。教宗接著指出：“体育能帮助我们与三位一体的天主相遇，因为祂要求一种由‘我'向‘他人'的律动。这当然是一个外在的动作，也更是一个内心的活动。若非如此，体育便沦为一场没有益处的自私竞争。”

体育运动是为他人付出

教宗在讲道中多次引用圣若望保禄二世教宗的话，称体育是一场庆典，发扬不求回报和友谊的精神，克服一切纯碎享乐和消费主义的目标。

教宗也指出，我们为运动员加油打气时，鼓励他不仅为竞赛全力以赴，而且也为他人付出。这是“为了自我成长、为了支持者、挚爱、教练、合作伙伴、观众，甚至是为对手而付出自己。真正的运动员知道这些远比结果来得重要”。

体育能填补孤独

教宗表示，当代社会日益走向个人主义，因为重心由“我们”转向了“我”，假装无视他人。然而，“体育却教导合作的重要性，携手并进和分享的价值观”。因此，在各民族之间、在团体里、在学校和工作环境中，在家庭内，体育都可以成为重建关系与彼此相遇的重要工具！

体育帮助人不沉溺于虚拟世界

教宗接著指出：“在一个日益数字化的世界中，科技虽然让远方的人彼此靠近，却常常使身边的人彼此疏远。而体育则彰显实际的共处，以及身体、空间、努力与真实时间的意义。”

在竞赛中，必定有输有赢。教宗对此表示，“在这个充满竞争的世界中，仿佛只有强者与胜利者才配得上生活”，而体育也教导我们如何面对失败，深刻地认识到自己的“脆弱、局限和不完美”。

体育在重建和平中的角色

然后，教宗提到在9月7日即将封圣的体育主保伯多禄·乔治·弗拉萨蒂（Pier Giorgio Frassati）。教宗说，他的生平事迹提醒我们，“没有人一出生就是冠军，也没人一出生就是圣人”，但“每天锻炼爱的能力，使我们更接近最终的胜利（参阅：罗五3-5），并让我们能够建设新的世界”。

最后，教宗恳请圣母玛利亚陪伴我们的艰辛和热忱，并常常指引我们，直到我们获得那伟大的胜利，也就是在“无际运动场”上的永恒胜利。届时，“比赛不再有终点，喜乐终将圆满”（参阅：格前九24-25；弟后四7-8）。

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