教宗：善用人工智能可促进平等，否则会助长冲突

教宗良十四世致函问候在罗马参加第二届人工智能年度会议的与会者，强调真智慧在于承认「生命的真谛」。

（梵蒂冈新闻网）人工智能与真正的智慧：教宗良十四世致函罗马第二届关于人工智能、伦理和企业管理年度会议的与会者，在信函中将二者做了区分。本届年度会议于6月19日至20日在罗马召开，梵蒂冈宗座大楼也是其中一个会场。

教宗强调，真正的智慧不只累积「数据」，更能领略「生命的真谛」。真智慧不是任何机器模仿得来的，它是要发扬光大的恩典，新科技也能予以辅助。

接著，普雷沃斯特教宗引用他的前任方济各教宗的话，重申人工智能是一个为人服务的工具。它能使人开拓视野，在科学和医学领域取得造福人群的新发现，促进真正的「平等」。然而，人工智能一旦落入自私的人的手中，就可能会「助长冲突和侵略」。因此，教宗良敦促要继续对科技发展的伦理幅度进行讨论，不可忽略「负责任地」管理的必要性。

此外，教宗也指出，关于新兴科技的省思也会对下一代产生影响。年轻世代愈加沉浸在数字世界，这势必会影响到他们的「智力和神经」发展。为此，教宗鼓励众人「在青年迈向成熟和真正负责任的道路上予以帮助」。

青年「是我们对未来的希望」。「社会的福祉取决于他们能否发挥天赐的恩典与才华，以及能否秉持自由且慷慨的精神回应时代和他人的需求」。

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