教宗：今天很多家庭受到伤害，福音之光能帮助它们

在圣座平信徒、家庭和生命部筹办研讨会的机会上，教宗致函与会者，邀请他们成为“捕家庭的渔夫”，为家庭提供与天主的温柔相遇的契机。

（梵蒂冈新闻网）圣座平信徒、家庭和生命部6月2日至3日在罗马圣加理多大楼举办研讨会，教宗良十四世在此机会上致函与会者。本次研讨会是在禧年的家庭、儿童、祖父母和年长者庆典结束后举行的，主题为“与今天和明天的家庭一起福传。教会和牧灵挑战”。

教宗反思了家庭所面临的危险。这危险将家庭拖入“世俗诱惑的海洋中”，寻求“不切实际的生活模式，那里没有信仰空间”，而且会传递误导性的讯息，从而“造成伤害”。

良教宗指出，父母有责任教导儿女认识天主是我们在天的大父。年轻人格外需要“真正的关系”和“人生导师”，基督信仰团体有必要成为“守护者”，尤其接近那些在精神上疏远的人，或者感到被排斥的人。“现今，有多少人忽视了与天主相遇的邀请！”

教宗写道，“可惜的是，面对这种需求，信仰越来越被局限于私人领域的普遍情况”阻碍人了解“教会的富饶和恩典”，以及教会是恩典、兄弟情谊和爱的场所”的事实。教会渴望成为“捕人”的渔夫，通过与基督的相遇，将世人从罪恶和死亡的水中解救出来。

“在我们的时代，可能有很多青年选择同居而不是基督徒婚姻，事实上，他们需要有人以具体和易懂的方式，特别是以生活实例，向他们展现出什么是圣事恩宠的恩典，以及从中汲取什么力量。”

对教宗良十四世来说，团体是子女的信仰教育的重要支柱，因为“信仰首先是对爱的目光的回应”。“或许在不远的过去，我们时常把基督徒生活主要当成一些要遵守的戒律，以之取代与主耶稣的美妙相遇”。我们把基督信仰当成“道德至上的沉重宗教，它不仅缺乏吸引力，而且在某种程度上根本无法在日常生活中落实”。

整个教会都应成为“捕家庭的渔夫”，而且建立起家庭的链条来传播与天主的温柔相遇，进而“让家庭去捕其它家庭”。信函中写道，“你们不要因眼前的艰难困境而灰心丧气。的确，今天，家庭的核心以很多方式受伤，但‘有关家庭的福音讯息也在滋养尚待发芽生长的种子’”。

教宗强调，我们不应急忙回答那些深具挑战性的问题，而是加以接近，努力了解克服困难的方法。我们“也要准备好在需要时向新的衡量标准和各种行动方式开放，因为每个世代都与其他世代不同，都有自己的挑战、梦想和问题”。

最后教宗说，“我们要帮助家庭勇敢地聆听基督的建议”，回应“教会的邀请”。他也保证为与会者祈祷。

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