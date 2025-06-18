教宗要理讲授：在逆境中，也要接纳上主许诺的新生命

在18日的周三公开接见活动中，教宗良十四世从耶稣治愈瘫子的事迹出发，勉励众人始终要转向耶稣，承认自己渴望得到治愈，并接受新生命。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世6月18日上午在圣伯多禄广场主持例行的周三公开接见活动，继续以“耶稣基督、我们的希望”为主题的禧年系列要理讲授。教宗鼓励众人，即使是在逆境中，也要转向耶稣，接纳祂所许诺的新生命。

当天艳阳高照，聚集在圣伯多禄广场上的众人首先聆听了选自《若望福音》的福音章节，回顾耶稣在贝特匝达水池旁奇迹般地治好那位无助瘫子的事迹。（参阅：若五2-9）。教宗解释道，当时在水池旁有许多身负残疾的人等待时刻下到池中沐浴，希望能够获得治愈，然而耶稣却选中了那位瘫痪了38年之久，无法自己下到水池中的男子。

耶稣问他：“你愿意痊愈吗？”（同上，6节）这是个令人深思的问题，它挑战了那位瘫子的无力感和认命的心态，并邀请他怀有希望，让他意识到自己的生命能有所改变。耶稣对他说：“起来，拿起你的床，行走罢！”（同上，8节）这张床实际上是这个人经历过身心瘫痪的象征，现在他能接受自己的过往，并将之抛在身后，开始一种崭新的生活。

为此，教宗勉励众人，在这个希望的禧年中，我们要在祈祷中惦记那些受苦和感到气馁的人。我们的生活无论有什么问题或不如意，我们都要转向耶稣，承认我们渴望得到治愈，并接纳祂所许诺的自由和新生命。

要理讲授结束后，教宗问候了讲不同语言的人。他说：“我向讲中文的人们致以亲切的问候。亲爱的弟兄姐妹们，我鼓励你们慷慨地爱天主和爱近人。我降福大家！”

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