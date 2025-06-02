教宗：在分崩离析的社会里，家庭是团结的力量

教宗良十四世为禧年的家庭、儿童、祖父母和年长者庆典主持弥撒，称家庭孕育「民族的未来」。每当人们假借自由之名，不去施予生命，反而加以剥夺，不去援助生命，反而予以冒犯时，就是出卖全人类。

（梵蒂冈新闻网）家庭孕育「民族的未来」，因为他们能「在社会和世界上，为所有的人做个和平的记号」。教宗良十四世6月1日在圣伯多禄广场为禧年的家庭、儿童、祖父母和年长者庆典主持弥撒，在讲道中如此表示。当天约有7万人参加了这台感恩祭，清晨便来到圣伯多禄广场，欢庆属于他们的禧年活动。

教宗从当天的福音出发（若十七20-26），嘱咐家庭要活出「普世的团结」，以爱为基础缔造共融。他指出，所有人「在渴望生命前，就先领受了它」，而最幼小的孩童需要他人的帮助，否则他们无法生存。我们的生活「仰赖关系」，也就是人们自由地「互相照顾的关系」。

「每当人们假借自由之名，不去施予生命，反而加以剥夺，不去援助生命，反而予以冒犯时，就是出卖全人类」。

家庭孕育民族的未来

回到当天的福音，天主子向天父的祈祷为世人「宣告了宽恕与修和」，从而给家庭之爱赋予意义。

教宗解释道：「基督是『阿耳法』和『敖默加』、元始和终末（参阅：默廿二13）。在祂的基础上，如果我们如此相爱，就会在社会和世界上为所有的人做个和平的记号。我们不要忘记这点：家庭孕育民族的未来。」

圣善夫妇的见证

然后，教宗列举几对已经荣列真福品或圣品的圣善夫妇，他们是：婴孩耶稣圣女德肋撒的父母马丁（Louis e Zélie Martin）夫妇、贝尔特拉梅·夸特罗基（Luigi and Maria Beltrame Quattrocchi）夫妇，以及波兰的乌尔马（Ulma）一家。他们的圣德芳表发人深省。

教宗称这些夫妇是「堪为典范的见证人」。「教会告诉我们，当今世界需要夫妻之间的盟约，才能认识并接纳天主圣爱，凭借著上主使人们合而为一、彼此修和的力量，来克服那使关系和社会分崩离析的力量。」

婚姻是真爱的稳定模式

教宗向所有家庭，尤其是为人父母者强调，婚姻「不是想像出来的概念，而是男女真心相爱的稳定模式：那是全然的爱、忠贞的爱、结实累累的爱（参阅：圣保禄六世教宗《人类的生命》通谕，第9号）。当这份爱使你们成为一体时，你们也依照天主的肖像去施予生命」。

「因此，我鼓励你们，为你们的儿女做个表里如一的榜样，按照你们对他们的期许来为人处世，通过服从来教导他们自由，始终为他们的益处著想，尽力使之成长。而你们做子女的，要对父母心存感激：为生命的恩典和每天白白得到的一切而说『谢谢』，这是孝敬父母的首要方法（参阅：出廿12）。最后是你们这些亲爱的祖父母和年长者，我拜托你们以岁月教导的智慧和怜惜、谦逊和耐心去守护你们的挚爱。」

教宗最后提醒道，信仰在生活中传递出去，因此家庭是「与耶稣相遇的绝佳场所」。

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