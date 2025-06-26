教宗劝勉主教：帮助教会在团结中成长

“宣讲望德不叫人蒙羞（罗五5），意味著要逆流而行，甚至对抗那些看似无解的痛苦处境”。教宗良十四世在主教们的禧年活动中为他们带领默想，说了这段话。教宗劝勉主教们实践福音教导的贫穷、关怀，以及在面对丑闻事件时，要秉持坚定和果断的态度。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世在主教们的禧年活动上，在梵蒂冈圣伯多禄大殿为主教们带领默想，提供了许多省思的要点。来自全球38个国家的400多位枢机与主教聚集在罗马，参加属于他们的禧年活动。

逆流而行

教宗在讲话中开门见山描述主教首先是“天主羊栈中的一只羊”，然后才是牧人，是希望的见证人。主教要效法耶稣善牧，因为“是天主的圣神塑造了牧人的思想、情感和行为”。教宗强调：“宣讲望德不叫人蒙羞，意味著要逆流而行，甚至对抗那些看似无解的痛苦处境。但正是在这些时刻，最能彰显出我们信仰与希望的来源不是我们自己，而是出自天主。”

希望见证人的特质

接著，教宗列举出主教是希望见证人的几个特质。

首先，教宗强调的特质是：“主教在托付给他的地方教会中，是可见的统一中心（参阅：《天主教教理》，第886号）。他的责任是促进当地教会所有成员与普世教会之间的共融，并善用各种恩赐与职务的贡献，以促进共同成长和传扬福音。”

第二个特质是：主教活出信望爱三超德。教宗解释其意思，说道：“主教是完全顺从圣神行动的人，圣神在他内激发信德、望德与爱德，并在各种人生处境中，如同火焰一般不断予以滋养。”

第三个特质是：主教是有信德之人。教宗以梅瑟为例子，引用《希伯来书》指出，“因著信德，因为他好像看见了那看不见的一位”（参阅：希十一27）。教宗感叹道，有信德的人“凭著天主的恩宠能看得更远、看到目标，并在考验中坚定不移。我们想想梅瑟多次在天主面前为百姓转求的情景。请看，主教在他的地方教会中是代祷者，因为圣神使他心中保持著信德的火焰”。

第四个特质是：主教是怀抱希望之人。当家庭、青年和年长者遇到种种困难时，主教应怀著望德帮助他们避免绝望，“不是靠言语，而是以关爱陪伴”。教宗强调，主教与民同在，为的“不是提供既定的解方，而是给予一种团体经验，努力在简朴和分享中活出福音的训导”。

最后一个特质是：主教的牧灵之爱。在信望爱三超德中，最大的就是爱德。教宗引用圣奥斯定的所说的“爱的责任”（amoris officium），因为“一切都因善牧耶稣基督的爱所激励和促成”。

应当培养的美德

随后，教宗谈论了其它不可或缺的美德：“牧灵的明智、贫穷、严守独身生活，以及高尚人品。”关于牧灵明智，教宗阐明：“这是一种切合实际的智慧，引导主教的选择、治理、以及与信友及其团体的关系。”教宗特别提到，“在这方面，方济各教宗带领我们迈出了一大步，他以循循善诱的智慧，坚持同道偕行是教会生活的一个幅度。”

教宗强调，主教蒙召向最贫困者宣讲喜讯（参阅：路四18），活出福音教导的贫穷,采取“一种简单、朴实、慷慨且体面的风格，其生活条件应与大多数信友的相类似”。教宗继续阐述：“主教不可眷恋财富，不因财富或其他形式的权力而偏私行事。”

除了实质的贫穷，教宗表示：“主教还应该为天国而守独身和贞洁，这也是贫穷的另一种形式。（参阅：玛十九12）”教宗强调，“这不只是外在的独身生活，也要在心灵与行动上保持贞洁，以便跟随基督，向所有人呈现教会真正的形象，教会作为基督的奥体，与基督元首一样圣善与贞洁。主教在面对可能造成丑闻的情况和每个侵犯案件时，尤其是对未成年人的案件，都必须遵照现行规定，表现出坚决和果断的态度”。

“忠心、诚实、宽宏大量、心胸宽大、同甘共苦、自我约束、细心、耐心、谨慎、擅于倾听与对话、乐于服务。”这些都是教宗良提出的美德，应该“按照耶稣基督的榜样、藉著圣神的恩宠来培养”。

在默想结束之际，教宗呼求童贞玛利亚、圣伯多禄与圣保禄的转祷，愿每位主教都能成为共融之人，促进教会的团结。“这样的共融精神将鼓励司铎们在牧灵上的热忱，也是地方教会在团结中成长”。

最后，教宗也表达了他在主教禧年庆典中的喜悦，并与在场的主教们重申了对耶稣善牧的忠诚。“当总司牧出现时，你们必领受那不朽的荣冠。”（伯前五4）

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