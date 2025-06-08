教宗主持守夜礼：圣神教导我们同心合意前行

教宗良十四世在圣神降临节前夕主持守夜礼，与参加禧年活动的教会运动、善会和新团体成员同心祈祷。

（梵蒂冈新闻网）来自100多个国家的7万名朝圣者6月7日周六傍晚在圣伯多禄广场参加了圣神降临节前夕守夜礼，以及教会运动、善会和新团体的禧年庆典。守夜礼由教宗良十四世主持，他在讲道中尤其强调众信友的团结合一，并阐述了同道偕行的意义。

当天下午，教会运动和团体的成员已经涌入圣伯多禄广场，以祈祷和歌声赞颂上主，聆听几个见证。将近晚上8点时，教宗乘白色敞篷车来到广场，绕行问候参加活动的人。然后，教宗下车、走上大殿前的石阶，众人咏唱起俯求圣神降临的祷词。当晚的读经选自《路加福音》，记述耶稣在纳匝肋会堂中的宣讲（参阅：路四16-21）。

教宗在讲道中指出，「圣伯多禄广场敞开怀抱接纳众人，这绝妙地表达出教会的共融」。这也是在场众多信友在各自团体内感受到的经验。

同道偕行与天主圣三

教宗接著阐述了同道偕行的概念，称它扎根于天主三位一体的共融内。「天主不是单独的」一位，祂是圣父、圣子、圣神三位一体的天主，而且天主与我们同在。而且，同道偕行提醒我们道路的存在，因为那里有圣神，那里就有动力，就有旅途。「我们是旅途中的天主子民。」

这旅途使我们与全人类相连结，而且圣神教导我们如何同心合意地前行，对抗世界上的暴力和分裂。教宗表示，「只要我们不再是掠夺者，而是朝圣者，只要我们不再只为自己著想，却与他人并肩前进，那么大地就有喘息的空间，正义便能得到伸张，穷人将会欢喜踊跃，和平必将重新出现」。

「天主创造世界，是为了让我们众人能够合而为一」。同道偕行正是教会用来形容这种团结合一的词汇。

福传始终是天主的工程

此外，教宗也谈论了福传工程。这并非试图征服世界，而是指「无尽的恩宠，它从天国所改变的生命中涌现出来」。我们可以将福传理解为真福八端的道路，也就是耶稣所选的路。「为了在这条路上追随耶稣，我们不需要强权的支持者、世俗的妥协或情绪方面的策略。福传始终是天主的工程。」

教宗最后鼓励教会运动的成员要把根基扎在各自的地方教会和堂区。「团聚在你们主教的身边，并且与基督奥体的所有其他肢体同心协力，这样我们大家才会在和谐中行动」。「如果我们一起顺从圣神，那么世人面对的挑战就不会太吓人，未来就不会太黯淡，分辨的难度也会随之降低」。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html