教宗公开接见：脱下我们的「外衣」，体验耶稣治愈的力量

教宗良十四世在周三公开接见活动中省思了耶稣治愈瞎子巴尔提买的事迹，邀请信友放下自己的安全感去体验耶稣治愈的力量。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世6月11日上午在圣伯多禄广场主持例行的周三公开接见活动，继续以「耶稣基督，我们的希望」为主题的禧年系列要理讲授。当天，教宗引领众人从耶稣治愈瞎子的事迹来探讨耶稣的生活和使命。

在接见活动中，在场众人首先聆听了选自《马尔谷福音》的事迹（参阅：十49-52）。在这段福音章节中，瞎子巴尔提买大声向耶稣呼求说：「耶稣，可怜我吧！」教宗表明，这一请求本身就是信德的表达。值得注意的是，当耶稣叫巴尔提买来到祂跟前时，这位眼瞎的乞丐立刻扔下了他的外衣，那是他唯一的财产，也是他唯一安全感的来源。在这层意义上，他将自己的脆弱全部呈现在耶稣面前，信赖耶稣使他重见光明的能力。

教宗强调，我们也是如此。我们应当承认我们需要得到治愈，带著我们的全部脆弱来到上主跟前，丢下我们的「外衣」，即我们的安全感和舒适区，去体验祂治愈的力量。在这个希望的禧年中，愿我们也领受恩宠，藉著信德的光照，以新的眼光看待一切，并在自由和新生中跟随主。

随后，在问候讲中文的朝圣者时，教宗说：「我向讲中文的人们致以亲切的问候。亲爱的弟兄姐妹们，愿你们在生活中体验到圣神的工作，从而散发出信仰的喜乐。我降福大家！」

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