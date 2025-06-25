教宗要理讲授：凭著信德向上主祈求，祂都会触动我们

在25日的周三公开接见活动中，教宗良十四世从耶稣治好患血漏的妇女和复活雅衣洛的女儿这两个奇迹出发，劝勉众人在祈祷中转向耶稣，在看似没有希望的境遇中，耶稣却能改变一切。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世6月25日上午在圣伯多禄广场主持例行的周三公开接见活动。这也是教宗在度暑期前的最后一次周三公开接见，7月30日将予以恢复。教宗继续以“耶稣基督、我们的希望”为主题的禧年系列要理讲授，劝勉众人在祈祷中转向耶稣，在看似没有希望的境遇中，耶稣却能改变一切。

聚集在圣伯多禄广场上的众人首先聆听了选自《马尔谷福音》的章节，回顾耶稣治好患血漏的妇女和复活雅衣洛的女儿这两个奇迹（参阅：谷五33-36）。教宗解释道，在第一个奇迹中，我们看到一个深受病苦的妇人，她受到社会的排斥，认为她不洁净。这妇人相信耶稣有能力治愈她，伸手触摸耶稣的衣裳，凭著信德，她痊愈了。在第二个奇迹中，耶稣应允一位焦虑万分但充满信德的父亲的请求，从死亡中复活了一个少女。

为此，教宗从福音中的这两个记述教导信众，我们每一次凭著信德向上主祈求，祂都会触动我们，祂的恩宠也开始奇妙地改变我们生命的进程。所以，不要害怕在祈祷中转向耶稣，将我们交付给祂的爱的治愈大能。这治愈的能力可转变看似没有希望的境遇，甚至让生命从死亡中诞生。

要理讲授结束后，教宗问候了讲不同语言的人。他对讲中文的人们说：“我保证必会为你们所有美好的意向祈祷。我降福大家！”

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