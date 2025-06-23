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2025.06.22 Angelus 2025.06.22 Angelus  (@Vatican Media)
教宗
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教宗三钟经：圣体圣血是促进共融与和平的光辉记号

在世界许多地方庆祝圣体圣血节的日子，教宗良十四世在诵念《三钟经》前指出，基督为我们成为礼物，我们蒙召领受祂的圣爱。

（梵蒂冈新闻网）在至圣圣体内，「天主与我们相结合，悦纳我们所携带的一切，并邀请我们与祂相结合，同样欢喜地领受并分享祂爱的恩典」。教宗良十四世6月22日主日在宗座大楼书房窗口带领信众诵念《三钟经》，在念经前的讲话中如此表示。世界许多地方将圣体圣血节顺延至主日庆祝，为此教宗当天在要理讲授中阐述了圣体圣血的奥迹。

教宗强调，基督为我们成了礼物，透彻了解我们的人性。当天下午5点，教宗将在罗马教区主教座堂、拉特朗圣若望大殿前主持弥撒，然后举行圣体游行。教宗说：「我们要咏唱、祈祷，最后聚集在圣母大殿前，恳求上主降福我们的住宅、我们的家庭和全人类。我们每天从祭台和圣体龛出发，在分享与爱中将共融与和平带给彼此，愿这礼仪成为这份努力的光辉记号。」

天主的恩典

教宗接著解释了当天礼仪选读的福音，讲述了五饼二鱼增饼奇迹的「惊人成果」（参阅：路九11-17）。教宗表示，这「奇迹远超过于奇事」；它是一个「记号」，「提醒我们，天主的恩典在分享中日益增长，即使是毫不起眼的恩典也不例外」。

「让我们想想，当我们送出一份礼物时，或许是一份力所能及的小礼物，看到礼物得到受赠者的赞美，是多么美好啊！」看到「那份礼物在我们与关爱的对象之间缔造更多连结」，我们就会「心满意足」。

「在至圣圣体内，在我们与天主之间正是如此：上主悦纳、圣化并祝圣我们呈献在祭台上的饼和酒，以及我们生命的奉献，并使其转化为基督的圣体圣血，这是为了拯救世界而献上的爱的祭品。」

天主对我们了若指掌

在庆祝基督圣体圣血的日子，教宗谈及一个「更深层的现况」，也就是：每当人们分享时，其基础都是一份更大的分享、一份先我们而行的分享，那就是天主对我们的分享。

「造物主赐给我们生命。为了拯救我们，祂要祂的一个受造物成为祂的母亲，从而得到跟我们一样脆弱、有限、终将死亡的肉身，并将自己如同婴孩一般托付于祂的母亲。如此一来，祂彻底分享了我们的匮乏，而且正是选择以我们所能给祂的微薄献礼，来救赎我们。」

链接网址： www.vaticannews.cn

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2025 Jun 23, 09:03

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。