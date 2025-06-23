教宗三钟经：圣体圣血是促进共融与和平的光辉记号

在世界许多地方庆祝圣体圣血节的日子，教宗良十四世在诵念《三钟经》前指出，基督为我们成为礼物，我们蒙召领受祂的圣爱。

（梵蒂冈新闻网）在至圣圣体内，「天主与我们相结合，悦纳我们所携带的一切，并邀请我们与祂相结合，同样欢喜地领受并分享祂爱的恩典」。教宗良十四世6月22日主日在宗座大楼书房窗口带领信众诵念《三钟经》，在念经前的讲话中如此表示。世界许多地方将圣体圣血节顺延至主日庆祝，为此教宗当天在要理讲授中阐述了圣体圣血的奥迹。

教宗强调，基督为我们成了礼物，透彻了解我们的人性。当天下午5点，教宗将在罗马教区主教座堂、拉特朗圣若望大殿前主持弥撒，然后举行圣体游行。教宗说：「我们要咏唱、祈祷，最后聚集在圣母大殿前，恳求上主降福我们的住宅、我们的家庭和全人类。我们每天从祭台和圣体龛出发，在分享与爱中将共融与和平带给彼此，愿这礼仪成为这份努力的光辉记号。」

天主的恩典

教宗接著解释了当天礼仪选读的福音，讲述了五饼二鱼增饼奇迹的「惊人成果」（参阅：路九11-17）。教宗表示，这「奇迹远超过于奇事」；它是一个「记号」，「提醒我们，天主的恩典在分享中日益增长，即使是毫不起眼的恩典也不例外」。

「让我们想想，当我们送出一份礼物时，或许是一份力所能及的小礼物，看到礼物得到受赠者的赞美，是多么美好啊！」看到「那份礼物在我们与关爱的对象之间缔造更多连结」，我们就会「心满意足」。

「在至圣圣体内，在我们与天主之间正是如此：上主悦纳、圣化并祝圣我们呈献在祭台上的饼和酒，以及我们生命的奉献，并使其转化为基督的圣体圣血，这是为了拯救世界而献上的爱的祭品。」

天主对我们了若指掌

在庆祝基督圣体圣血的日子，教宗谈及一个「更深层的现况」，也就是：每当人们分享时，其基础都是一份更大的分享、一份先我们而行的分享，那就是天主对我们的分享。

「造物主赐给我们生命。为了拯救我们，祂要祂的一个受造物成为祂的母亲，从而得到跟我们一样脆弱、有限、终将死亡的肉身，并将自己如同婴孩一般托付于祂的母亲。如此一来，祂彻底分享了我们的匮乏，而且正是选择以我们所能给祂的微薄献礼，来救赎我们。」

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