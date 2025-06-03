教宗任命卡尔博内为梵蒂冈城国卫生局局长

梵蒂冈城国卫生局现任副局长卡尔博内获任命为局长，8月1日履新。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世任命卡尔博内（Luigi Carbone）为梵蒂冈城国政府卫生局局长。他目前是该卫生局副局长，曾担任教宗方济各的医疗联络人。卡尔博内将于8月1履新，接替本月份满70岁的现任局长阿尔坎杰利（Andrea Arcangeli）。

阿尔坎杰利教授和卡尔博内医生在专业上都出身于罗马杰梅利综合医院。在梵蒂冈城国政府网站上发布的一篇访谈中，阿尔坎杰利表示，他在两千大禧年接获召叫，进入梵蒂冈，当时成立了急救复苏小组，他的任务是「管理医疗紧急情况」；后来，在时任局长布佐内蒂（Renato Buzzonetti）的安排下，他负责照顾若望保禄二世教宗的健康。2019年4月1日，阿尔坎杰利获任命为梵蒂冈卫生局副局长，2020年8月1日升为局长。他回忆了2020年秋天新冠疫情最危急的时刻，以及之后的疫苗接种工作。然后，他指出，「这些年来，因著梵蒂冈城国政府的慷慨支持，更新了许多医疗设施」。比方说，放射科、心脏科、妇科、血管科使用的放射线和超声波器材。另外，卫生局也扩大了一些服务，例如：物理治疗、心理科和心理治疗。有鉴于禧年，也采购了新的设备，尤其是两辆最新款的救护车。

卡尔博内则表明，「在政府机构的最新指示下，劳工安全获得了重视」。「接获教宗的任命首先是一大荣幸」。新任局长深知这个「任务的份量，并对圣父教宗的信任深表感激」。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html