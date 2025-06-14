教宗为以色列和伊朗发出呼吁：不可对他者的存在作出威胁

教宗良十四世在禧年的接见活动上为中东局势表示担忧，邀请各方「秉持尊重态度彼此相遇，并且诚恳地对话」，齐心协力让世界远离「核威胁」。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世6月14日上午在梵蒂冈圣伯多禄大殿为体育界的禧年庆典举行接见活动。这是普雷沃斯特教宗的首次禧年接见活动，也是自方济各教宗患病及过世以来的首次禧年接见。在此机会上，教宗提及以色列和伊朗之间近日不断升级的紧张局势。

教宗说：「在伊朗和以色列，局势不断恶化。在如此微妙的时刻，我要再次大力呼吁发挥责任感和理智。」教宗指出，「为了建设一个更安全、没有核威胁的世界，应当秉持尊重态度彼此相遇，并且诚恳地对话」。为缔造持久的和平，其基础理当是「正义、友爱和公众福祉」。「谁都绝对不应该对他者的存在作出威胁。各国有责任支持和平的事业，启动和解进程，促进那些能为每个人确保安全和尊严的解决之道」。

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