良十四世：愿圣神开启修和之路，启迪掌权者的心

在圣神降临节的天皇后喜乐经祈祷中，教宗良十四世呼求和平的恩赐：“唯有内心平安的人，才能将和平带入家庭、社会及国际关系中。”教宗呼吁各国政治领袖要有“勇气”，“采取缓和与对话的行动”。教宗也特别关怀青年、学生和他们的教师，尤其是“那些将在未来几天参加学业结束考试的人”。

（梵蒂冈新闻网）在当选伯多禄继承人满一个月之际，教宗良十四世于圣神降临节天皇后喜乐经祈祷中，再次发出和平呼吁。他在圣伯多禄广场向八万名信友，以及透过媒体连线的众人表达谢意，并呼吁大家向圣神祈求和平的恩典，好能在差异中彼此理解，勇于跨越界限。

愿掌权者拥有对话的勇气

教宗向圣母玛利亚转求，并祈愿众人热切向圣神恳求和平的恩典。他强调，和平源自内心，必须在心中耕耘与培育。事实上，“唯有内心平安的人，才能将和平带入家庭、社会及国际关系中”。

冲突局势席卷全球每一个角落：俄罗斯宣布正在乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克地区展开军事行动；6月8日清晨，以色列对加沙地带的空袭造成至少21人死亡。据半岛电视台援引当地医院消息报道，袭击波及了贾巴利亚难民营以东的建筑物，以及加沙城以东的多个地点。许多被媒体遗忘的战争，陷入僵局、愈演愈烈的局势，每天都在夺走生命，其中往往包括无辜平民和儿童的牺牲。

对于世上所有这些因武器竞逐而饱受摧残的地区，教宗深切地表达了他的关怀。他的目光投向掌权者，这也是弥撒中的祈祷意向：“愿复活基督的圣神在战争肆虐的地方开启修和之路，启迪掌权者的心，赐予他们勇气，使他们能够采取缓和与对话的行动。”

希望的使者

弥撒结束后，伯多禄继承人再次将使命托付给平信徒善会、教会运动和新团体的代表——他们为庆祝属于他们的禧年而齐聚梵蒂冈。教宗说：“亲爱的弟兄姊妹，愿你们藉著圣神的力量，从这个禧年中焕然一新地出发。去吧，将主耶稣的希望带给所有人！”

对师生的关怀

教宗也不忘那些正迎来学年结束的学生与教师：“我愿向所有青年、学生及他们的教师致意，特别是那些将在未来几天参加学业结束考试的人。”

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