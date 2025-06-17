教宗接见马达加斯加主教：你们要关怀司铎，不要忘记穷人

教宗良十四世接见在禧年期间来罗马朝圣的马达加斯加主教，敦促他们“为人民、家庭、长者、孩童和青年做个希望的朝圣者”。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世6月16日在梵蒂冈宗座大楼接见了在禧年期间来罗马朝圣的马达加斯加的主教们。他鼓励主教们说，“你们是牧人”，跨越圣门时“你们要记得，首先你们是羊群中的羊”，同时你们也要“为你们的人民、家庭、长者、儿童和青年，以及为司铎、会士修女和贫困者，做个希望的朝圣者”。

接著，教宗说，“这次会见对我而言意义非凡，因为是我们的第一次会面”。他也表示，他个人对主教们决定一起来罗马庆祝禧年表示钦佩，“这是团结合一的美好标志，而且早已与敬爱的方济各教宗商定好”。“此刻，我们也在精神上感受到他的临在。”

教宗在讲话中邀请主教们照顾和关怀在他们使命中的各类服务者，首先是司铎。“他们是你们的首要合作者及你们最亲近的弟兄，还有在服务中自我奉献的会士修女”。教宗也敦促主教们“不要将目光从穷人身上移开”，他们是“福音的核心，是最先领受好消息的人”。“你们要在他们身上认出基督的面容。愿你们对最弱小者的具体关怀始终激励你们的牧灵行动。”

教宗说，“我跟随方济各教宗，邀请你们照顾我们的共同家园，保护马达加斯加的美，它的美和脆弱都托付给你们了”。照料受造界是主教们“先知性使命”的“不可或缺的一部分”，教宗敦促主教们要教导信众如何“运用正义与和平来保护受造界”。

此外，教宗也提到马达加斯加的许多圣德芳表和福传事迹：很多人“不怕被拒绝和迫害”，为“你们地方教会的传教活力”做出贡献。教宗提到戴索拉热（Henri de Solages），他是“没有因失败和监禁而灰心丧气的首位传教士”。教宗也提到殉道圣人贝尔蒂厄（Jacques Berthieu）神父和真福拉苏阿马纳里武（victoire Rasoamanarivo）。

教宗最后祝愿，诸位圣人真福的芳表使马达加斯加主教们在牧灵工作的成就与考验中更加坚定地为基督和教会奉献自己。

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