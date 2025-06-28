教宗良祝圣的几位司铎的故事

5月31日星期六，十一位执事在圣伯多禄大殿由教宗亲自祝圣为司铎。最小的28岁，最大的49岁。西满表示：我要告诉年轻人，不要害怕让上主打乱他们的生活。

（梵蒂冈新闻网）“我从工程学转到哲学，那完全是另一门学问，但最后我的心情很平静”。32 岁的西满·特洛伊洛（Simone Troilo） 在谈到他于 2016 年进入罗马救主之母（ Redemptoris Mater ）修道院时，这样说道。西满在家中的六个孩子中，排行第三。他从小就随著全家人加入堂区的新慕道团体的信仰旅程，他的堂区就在罗马的圣若望拉特朗大殿附近。

高中毕业后，西满修读三年制的建筑工程学课程，并开始意识到他无法在自己的生命中感受到他一直听到的那份天主的爱。在要理传教员们的支持下并在祈祷中，西满向天主敞开心扉，进入修道院的决定逐渐成熟。

在圣若望大殿举行的教区守夜祈祷

九年后的 5 月 31 日，西满在圣伯多禄大殿蒙教宗良十四世祝圣为司铎。与他一起获祝圣的，还有另外三位在救主之母修道院接受培育的同学，以及七位罗马大修院的学生。祝圣礼举行前的5月29日晚上，罗马教区在圣若望拉特朗大殿为新司铎举行了守夜祈祷。他们先聆听了要理讲授，然后分享了他们各自的圣召旅程。

西满、玛窦，以及圣经的话语

在西满的选择中，《圣经》具有重要的角色。他说：“圣保禄写给哥罗森人的书信中的一段话提到，‘你们要服事主基督’。直到二十岁，我一直认为我会结婚、成家、生儿育女。但是从那一刻起，我想通了，更加乐意顺服天主的旨意，这也体现在我对修道院的选择上。”对于 28 岁的玛窦·伦齐（Matteo Renzi ）来说，《圣经》也是主要的向导。他说：“我 16 岁时，参加了一次避静活动，我读了耶肋米亚蒙召叫的那一段。两年后的一个晚上，我又读了耶稣与伯多禄交谈的那段记述。”这些《圣经》的话语都为他的召叫具有“决定性”，将他带到智利和巴西进行传教使命。现在他将被安排在一个堂区服务。

方济各和加俾厄尔，祈祷和世青节

方济各·梅洛内（Francesco Melone） 在修道院时专注于青年组的工作，祈祷的光芒照亮了他的信仰行程。在这个认为“奉献给上主是逆流而上”的社会中，上主向他们说话。现在，方济各的生命已经改变，他将在一个堂区工作。方济各说：“你们要信赖天主。我所走的这条路让我真正感到幸福。”

青年中的青年，在2016年克拉科夫世青节的机会中，加俾厄尔·迪布吉亚尼克（Gabriele Di Menno Di Bucchianico）感到“内心空虚和悲伤，这种感觉是没有跟随我心中所感受的召叫”。他放弃了生物医学工程系，进入修道院。他表示：“工程学并不是我要走的路，圣召对每个人来说都是不同的，只要乐于跟随上主就足够了。”

恩里科·玛利亚和安德肋“晚来”的圣召

对于恩里科·玛利亚·特鲁夏尼（Enrico Maria Trusiani ）来说，司铎职的召叫完全改变了他的方向，36 岁那年辞去公司管理人员的工作，到大修院读书。他说：“在世人眼里，我失去了很多，但虽然我拥有一切，内心却不平静，我没有像天主所期望的那样去爱。现在，我不会再走回头路，因为美好在于奉献自己。”

49岁的安德肋·阿莱西（Andrea Alessi）也是一位“迟来”的圣召的司铎。他曾是一名军官，在一次专为残障人士提供设备的沙滩上做义工时，他用心考虑了自己的选择。他在见证中表示：“在祈祷、服务与分享中，我强烈且清楚地感到司铎的召叫，尤其从《来跟随我》这首歌曲中感到被召唤。我想成为司铎，做天主手中的工具，就像教宗在与枢机举行的共祭弥撒中所说的‘让自己消失，好让基督留下’。”

我们请西满·特洛伊洛更深入地讲述他蒙召成为司铎的故事、他在修道院接受培育的行程，以及他在晋铎前的心情。

你的圣召是如何产生的？你进入修道院的决定是如何形成的？

我出生在一个基督徒家庭，一直听长辈谈论天主和祂的爱。但在长久的一段时间内，我没有在个人生活中实际感受到这份爱。新慕道团在这方面对我有很大的帮助，首先让我更认识自己，包括我的弱点。在这段行程中，尤其让我认识到我与父亲之间的关系，这关系有些困难。上主透过要理传教员和许多途径，例如祈祷，帮助我从这种情况中得到治愈。我与父亲和好了，并且能够请求他的宽恕。就这样，也透过其他事件，我看到上主在我的生命中做工，我对祂的感激与日俱增。我更深入阅读圣保禄致哥罗森人的书信，读到这位使徒所说的“你们要服事基督，上主”时，我感受到一股强烈的渴望，要服事上主，但我还不知道以什么方式。我二十岁前，一直认为我要结婚、成家、生子。有了要服事上主的感受后，我更加敞开自己的心智，更加乐于承行天主的旨意，祂的旨意在我选择修道时便显示出来。那时，我读三年制的建筑工程学已是最后一年。我开始更常去参与弥撒，花更多时间阅读《圣经》。这是一个相当循序渐进的过程，之后我作出这个改变一切的决定。

你在修道院的9年生活中，是什么，以及是谁在支持你走这条路？

无疑，培育者的帮助是最重要的。无论是与校长或副校长，尤其是与修道院的神师安多尼·格拉博内（Antonio Grappone）神父的接触，对我帮助很大，使我总能保持真诚。我总是可以向他倾诉，他在分辨方面给了我很大的帮助，使我做出正确的选择。另一件事非常重要，在分辨方面，培育者总是让我们有很大的自由。最重要的是，总是要真诚，可以向他们倾诉一切。

您会给正在尝试分辨自己圣召的年轻人什么建议？

我重复圣若望保禄二世的话，这话教宗良十四世也说过：不要害怕。不要害怕让天主和圣神打乱你的生活。我对圣召进行分辨的一个因素是：让上主进入我的计划。我的建议是，不要将自己的想法和打算封闭起来，却要顺从天主对我们生命的安排，祂的安排永远都是奇妙的。

教宗良十四世将亲自主持祝圣司铎礼仪，你感到激动吗？

我和其他将与我一同被祝圣的修生都非常高兴。我们本应在5月10日受祝圣，但由于教宗方济各的去世，日期被推迟了。祝圣的日期一直没有确定，后来听说良十四世会尽早为我们祝圣，我们非常高兴。这是一个惊喜，我们感觉到这位教宗对整个教会的爱，显然，也特别爱我们的罗马教区。上主对祂所有的许诺是信实的。现在耶稣升天节快到了，接著又是圣神降临节，我看到上主关于圣神的许诺总是在实现。藉著晋铎的这份新恩宠，我看到上主总是信守诺言，永远是信实的。

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