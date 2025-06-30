圣伯多禄募捐活动是与教宗共融的标记

教宗良十四世在带领大家诵念三钟经后，感谢所有透过捐献支持他牧职的人。

（梵蒂冈新闻网） “在这个节日中，同时也庆祝圣伯多禄募捐活动日，这节日标志著与教宗的共融，以及对他宗徒职务的参与。我衷心感谢所有的募捐者，是你们支持我作为伯多禄继承人所走的第一步。”这是教宗在6月29日，圣伯多禄及圣保禄宗徒节日，主持三钟经祈祷活动后所讲的话，这天传统上是收集募款的日子以支持教宗服务普世教会的使命。实际上，圣伯多禄募捐活动的意义是实践那具有悠久历史的团结去支持教宗宣讲基督的福音、促进和平，并协助处于困境中的人们。

为支持这项使命，圣座经济秘书处与圣座传播部特别准备了一系列说明资料与多媒体内容，介绍圣伯多禄募捐活动的意义。信友可通过官方网站，经由安全的线上方式捐款。

几天前，圣伯多禄募捐活动公布了年度报告。报告指出，2024年圣伯多禄募捐活动的收入是5800万欧元，相较于2023年的5200万欧元有所增加。其中，有1330万欧元被用于支持来自全球66个国家，共239项社会与经济援助项目，比2023年增加了600万欧元。

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