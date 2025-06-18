教宗府公布教宗良十四世7至8月的活动安排

教宗良将在罗马近郊的冈道尔夫堡夏宫度过暑期。

（梵蒂冈新闻网）圣父教宗良十四世将于7月6日主日下午前往冈道尔夫堡夏宫，开始一段暑期休息时间。7月13日主日，教宗将于上午10点在冈道尔夫堡的宗座堂区圣多默堂（Tommaso da Villanova）举行弥撒，中午12点在冈道尔夫堡夏宫前自由广场诵念三钟经。

7月20日主日，教宗将于上午9点半在阿尔巴诺（Albano）主教座堂举行弥撒，中午12点再次在冈道尔夫堡自由广场诵念三钟经。当天下午，他就返回梵蒂冈。

教宗将在7月份暂停所有私人接见活动，并于7月2日、9日、16日及23日暂停周三公开接见活动。7月30日将恢复周三公开接见活动。

8月15日星期五上午10点，教宗将在冈道尔夫堡的宗座堂区举行弥撒，中午12点在自由广场诵念三钟经。8月17日主日中午12点，教宗将再次在自由广场诵念三钟经，然后当天下午返回梵蒂冈。

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