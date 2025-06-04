教宗公开接见：愿我们所有人都能慷慨热情地回应天主的召叫

教宗在他就任宗座后的第三次公开接见活动中，省思了耶稣讲的雇工的比喻。教宗说：“愿我们所有人，尤其是年轻人，都能够慷慨热情地回应天主的召叫，到祂的葡萄园里工作！”

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世6月4日在圣伯多禄广场主持周三公开接见活动，继续以“耶稣基督--我们的希望”为主题的禧年要理讲授。以下是当天的要理摘要：

亲爱的弟兄姐妹们，

我们继续展开以“耶稣基督--我们的希望”为主题的禧年要理讲授，今天我们要共同省思耶稣讲的雇工的比喻（玛廿1-16）。那位家主给最后时刻受雇的工人支付了同等的酬劳，他正是我们天父的形象。天主不断走出去，寻找那些转向祂的人们。天主会以爱和慷慨丰厚地回报那些回应祂邀请的人们，即使他们迟到，但祂仍愿意与他们分享圆满及永恒生命的国度。天主从不放弃我们；祂总是随时接纳我们，为我们的生命赋予意义和希望，尽管我们的处境看似绝望，或是我们的贡献是那么地微不足道。愿我们所有人，尤其是年轻人，都能够慷慨热情地回应天主的召叫，到祂的葡萄园里工作！

在要理讲授结束之际，教宗也用意大利语问候了全球华人。他说：“我向讲中文的人们致以亲切的问候。亲爱的弟兄姐妹们，我鼓励大家常怀喜乐，永远在上主的道路上行走。”最后，教宗降福了大家。

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