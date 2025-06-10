《秘鲁的良》纪录片：普雷沃斯特教宗的传教生涯

本新闻网即将播出纪录片，带领观众走访秘鲁的奇克拉约、丘卢卡纳斯、卡亚俄、利马、特鲁希略，通过那些曾与这位奥斯定会教宗相识的人、他的合作者或者受到他帮助的人的讲述和见证，来了解这位教宗。

（梵蒂冈新闻网）梵蒂冈媒体近日要推出的纪录片《秘鲁的良》（León de Perú），讲述的正是现任教宗良十四世曾经以传教士、本堂神父、老师、培育者、主教、朋友的身份在秘鲁留下的足迹。这部纪录片带领观众穿行于丘卢卡纳斯（Chulucanas）、特鲁希略（Trujillo）、利马（Lima）、卡亚俄（Callao）、奇克拉约（Chiclayo），走进大小城市、村庄、郊区、教区、学校和修会。普雷沃斯特（Robert Francis Prevost）在这里先后履行了司铎和主教的牧职，主持弥撒、宣讲福音、培育修道人，与青年人相遇，并在厄尔尼诺洪灾和新冠疫情中实践仁爱。

普雷沃斯特在秘鲁推动牧灵与社会事业，通过他的多位合作者，以及他倾听、支持和帮助对象所分享的经验，我们得以略知一二。在纪录片中作见证的有几位主教、奥斯定会会士，以及堂区主任神父。在这片土地上，曾经还是宗座署理的普雷沃斯特向失业和饥饿的人提供帮助、食物和药物。他在担任奇克拉约主教时，面对洪灾，迅速地投入救援中。当地明爱会前主任塞萨（Janina Sesa）女士也作了见证，讲述在乡下如何为危重病患保障氧气。

另一名见证人是贝尔塔（Berta）,她是“罗伯特神父”在特鲁希略所设立的慈善食堂里的一位厨师，这些食堂为那些贫困的家庭提供食物。再者，一些见证者也娓娓道来他们的经历。例如：修女们将西尔维娅（Sylvia）从卖淫的世界中解救出来，她的勇气启发了普雷沃斯特设立了反人口贩卖委员会；还有赫克托（Hector）和他的女儿米尔德丽德（Mildred），如今的教宗正是她洗礼时的代父。

每一个见证人都分享了自己是怎样度过5月8日宣布教宗当选那一夜。他们每个人都向教宗发送了祝贺的讯息。

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