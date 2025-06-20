教宗视察梵蒂冈广播信号发射中心

教宗良十四世在晋铎周年纪念当天前往罗马城外小镇圣玛利亚‧加勒里亚，视察梵蒂冈广播信号发射中心。教宗感谢职员们即使在节日也尽忠职守，并赞赏他们的服务抵达那些「只有少数电台才能触及」的地方。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世6月19日上午前往罗马郊外西北部的小镇圣玛利亚‧加勒里亚（Santa Maria di Galeria），视察圣座传播部梵蒂冈广播电台的短波信号发射中心。该中心于1957年启用，属于圣座的治外法权区域。

圣座新闻室在Telegram通信平台上表示，教宗会见了发射中心的职员，与他们亲切交谈。教宗在短波讯号控制室里坐下，并且听取有关天线、信号发射和数字灾难恢复系统的报告。适逢教宗晋铎43周年纪念，职员为他准备了简单的茶点，一同欢庆。

此外，教宗也强调，梵蒂冈电台以短波抵达那些只有少数电台才能触及的地方。他在拉丁美洲和非洲传教期间，能收听梵蒂冈电台的短波广播节目是一件宝贵的事。教宗再次肯定了传播工作的福传价值。

教宗最后降福了在场众人，感谢他们即使在当天圣体圣血节这样的节日，也依然尽忠职守。

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