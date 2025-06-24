幸福的司铎：教宗将与负责圣召牧灵工作的陶成者相聚

在修生和司铎的禧年庆典期间，圣座圣职部将举行相遇、省思和分享活动，主题是「我称你们为朋友」。教宗良十四世将亲临现场。

（梵蒂冈新闻网）在修生和司铎的禧年庆典期间，圣座圣职部将于6月26日下午3点至6点在和解大道音乐厅举办一场相遇、省思和分享的活动，主题为「幸福的司铎，我称你们为朋友」（若十五15）。届时，教宗良十四世也将亲临现场，向所有圣召牧灵和修道院的陶成者发言。

本次活动的主题旨在强调，司铎圣召的核心是与基督善牧的友谊和为天主子民的服务。众人应当发现并回应耶稣善师的召叫、那首先邀请人获得幸福的召叫。

当天的活动将在祈祷中展开。圣座圣职部部长余兴植（Lazzaro You Heung sik）枢机发表开幕致词后，五位讲者要分享圣召牧灵的经验，提供关于最佳实践的全球视野。

紧接著是本次活动的核心，即教宗良十四世的讲话。这是一段聆听并省思当今司铎圣召意义的时刻，反省其美妙、成圣的召叫，以及日常牧职的共融。然后，可能会有对话的空间，开放在场众人提问、作见证并作经验交流。

随后，活动的第二部分著重于修生初步培育的最佳实践，五位来自非洲、亚洲和南北美洲的见证人将上台作分享。最后，活动参与者将于当天傍晚6点在梵蒂冈圣伯多禄大殿内参加为圣召祈祷的守夜礼。

本次聚会为免费活动，但要事先在圣座圣职部的网站（http://www.clerus.va）上登记。座位有限，请及早报名参加。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html