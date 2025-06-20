教宗良十四世6月19日纪念晋铎43周年

43年前，普雷沃斯特在圣座教义部对面的圣妇莫尼加堂晋铎，2023年这座圣堂成了他的领衔圣堂。

“我无法用普通的面包使你们每个人都得饱余。天主的圣言才是你们的食粮。我用养育我自己的圣餐来养育你们。我是你们的仆人”。这是圣奥斯定讲道集第339篇中的一段话，普雷沃斯特1982年6月19日晋铎那一天收到了印有这句话的纪念卡。卡片上的图像是15世纪一幅俄罗斯的最后晚餐圣像。

43年前，27岁的罗伯特·方济各·普雷沃斯特（Robert Francis Prevost）成了司铎，祝圣礼是在距离梵蒂冈仅几步之遥的圣妇莫尼加堂举行的，由比利时的总主教雅多（Jean Jadot）主礼。晋铎的5年前，普雷沃斯特加入圣奥斯定会，并于1981年发永愿。1985年，他被派往秘鲁传教，在丘卢卡纳斯（Chulucanas）和皮乌拉（Piura）两个城市服务。

晋铎纪念卡上所选的段落与圣奥斯定的其它教导相呼应，这位圣主教尤其在《圣咏释义》（ Esposizioni sui Salmi 103, III, 9）中写到，“你若服侍基督所服侍的人，你便是基督的好仆人。那位用祂宝血使你获得自由，也使你成为我的仆人。你们要爱你们的仆人，但要因上主的名。让祂赏赐我们恩典来善尽服务，因为愿意与否，我们都是仆人；然而，若我们出于自愿，我们的服务就不是出于必要，而是出于爱德。

关于成为仆人、属于天主、并服侍于天主子民的思想，教宗在5月31日在圣伯多禄大殿主持晋铎弥撒的讲道中再次提及，劝勉那些即将被祝圣的新司铎效法基督，做个属于天主的人、天主的仆人，与现实世界相连结。天主将有血有肉的人放在司铎的旅途中，司铎是为了他们而被祝圣，不与他们分离，也不把恩典当成某种特权。我们属于天主！这是莫大的财富，而且在分享中倍增。

1982年，普雷沃斯特在圣妇莫尼加堂晋铎，2023年9月30日教宗方济各把此堂授予新枢机普雷沃斯特，作为他的领衔圣堂。

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