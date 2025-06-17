教宗良接见梵蒂冈天文台暑期班学员

教宗良接见了24位年轻的天文学家，他们于6月1日至27日在罗马近郊的冈道尔夫堡夏宫参加梵蒂冈天文台暑期班，本届的主题是“用詹姆斯·韦伯太空望远镜探索宇宙”。教宗勉励他们说：“你们要尽可能地慷慨分享你们的所学和经验。”

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世于6月16日上午在梵蒂冈枢密会议厅（Sala del Concistoro）接见了参加第19届梵蒂冈天文台暑期班的24位年轻天文学家。在接见中，教宗引用圣奥斯定的话，指出“天主将‘种子’播撒在宇宙和谐中”，天文学家应该“毫不迟疑地去分享那源自于默观这些‘种子’的喜悦和惊奇”（参阅：《创世纪释义，五23、44-45》）。教宗特别邀请这些年轻的天文学家分享他们的知识。“永远不要忘记，你们所做的一切都是为了造福我们所有人。你们要尽可能地慷慨分享你们的所学和经验。”

科学的探索是为了全人类的福祉

天文望远镜的建造本身就是集体努力的成果，科学探索的漫漫长路需要通力合作，而且必须为全人类的知识增长而服务。教宗指出，“你们每一位都属于一个更大的团体。想想在过去的30年中那些建造这座太空望远镜和相关仪器的人，以及针对这座太空望远镜去研究各项科学概念的人。除了你们的同僚科学家、工程师和数学家的贡献之外，也正是因为你们的家人和众多朋友的支持，你们才得以参与这项非凡事业，以全新的方式欣赏围绕著我们的世界。”

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