阿库蒂斯和弗拉萨蒂将于9月7日一起荣列圣品

教宗良十四世在公开常务枢密会议上确定两位年轻真福封圣的日期，同时也宣布了其他七位真福的封圣日期。真福阿库蒂斯的封圣大典本应于4月27日举行，因教宗方济各的去世被暂时推迟。

（梵蒂冈新闻网）卡洛·阿库蒂斯（Carlo Acutis）和皮耶·乔治·弗拉萨蒂（Pier Giorgio Frassati）的封圣大典将于今年2025年9月7日举行。教宗良十四世于6月13日上午召开的公开常务枢密会议上宣布了这个日期。这次枢密会议在梵蒂冈的宗座大楼举行，会上也对几位真福的列圣品案进行了表决。

方济各教宗的宣布

将少年阿库蒂斯和青年学生弗拉萨蒂列入圣品是贝尔格里奥教宗于去年2024年11月20日的公开接见活动中宣布的，当时在圣伯多禄广场上爆发了雷鸣般的掌声。阿库蒂斯已于2020年10月10日在亚西西荣列真福品，他的封圣日期原订于今年4月27日，复活期第二主日，也称为天主慈悲主日，其间正值举行禧年青少年庆典。

弗拉萨蒂的封圣日期原订于7月28日至8月3日的禧年青年活动期间。在方济各教宗去世当天，阿库蒂斯的封圣大典被暂时推迟，但迄今为止并没有关于弗拉萨蒂封圣大典的消息。

如今，教宗良十四世将这两位青少年的榜样在同一天载入圣人的名册，意义非凡。这两个人生活在不同的时代，经历也相去甚远，但他们因对基督的挚爱而联系在一起，都能向与他们相遇的人传递这个爱。

七位真福将于10月19日荣列圣品

在6月13日的枢密会议上，教宗也确定了其他7位真福列圣品的日期，即在今年10月19日主日举行。在这7位真福中有两位殉道者：亚美尼亚的总主教马洛阳（Ignazio Choukrallah Maloyan），死于1915年1月的灭族屠杀；巴布亚新几内亚的平信徒图罗特（Peter To Rot），1945年不顾日本军队的禁令，继续使徒工作而被杀。他将是巴布亚新几内亚的首位圣人。

此外，将荣列圣品的还有波利尼（Vincenza Maria Poloni）修女，维罗纳慈悲姐妹修女会的创始人；马蒂内斯（Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez）修女，耶稣婢女会的会祖；特龙卡蒂（Maria Troncatti）修女，母佑会的成员。

还有两位平信徒也将于10月19日荣列圣品，一位是委内瑞拉人埃尔南德斯（José Gregorio Hernández Cisneros），在俗方济各会的成员，被称为“穷人的医生”，为穷人治病，甚至为他们支付医药费；另一位是隆哥（Bartolo Longo），庞贝玫瑰经圣母朝圣地的创建者，在意大利，甚至在全世界深受爱戴。

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