圣座愿意接待和平谈判，意大利总理为此向教宗致谢

意大利总理办公室在一份公告中提到教宗良十四世与该国部长会议主席梅洛尼通电话，后者感谢圣座为和平做出的努力。

（梵蒂冈新闻网）深深感谢教宗良十四世，他为促进和平不懈努力，并愿意在梵蒂冈接待有关乌克兰问题的谈判。意大利总理办公室在一份公告中如此写道，并对教宗和意大利部长会议主席梅洛尼（Giorgia Meloni）5月20日通电话的结果表示赞赏。

公告特别指出，在与教宗通电话前，梅洛尼总理当天先“与美国总统特朗普和其他欧洲领导人”进行了电话会谈。他们请意大利总理确认梵蒂冈是否愿意接待谈判。

教宗早已于5月14日接见东方教会禧年活动参与者时就已表示，愿意“尽一切努力”让“这和平得以传播”，并重申圣座愿意成为敌对者面对面交谈的地方，进而“让各地的百姓能重拾希望，恢复应有的尊严，即和平的尊严。人们渴望和平”。教宗衷心向全球领导人发出呼吁：“让我们见面，让我们交谈，让我们协商。”

随后，圣座国务卿帕罗林枢机在回答记者提问时，解释了圣座意愿的具体含义。也就是说，梵蒂冈提供“双方直接会晤的”场所，以便能够开启“直接谈判，至少可以谈谈。这是场所的提供。我们一直如此说，也总是重申：‘我们愿意帮忙。如果你们想要见面，圣座、梵蒂冈可能会是一个非常合适的场所。’”。

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