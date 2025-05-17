塔格莱枢机：良十四世是在聆听中领导的传教牧者

圣座福音传播部代理部长塔格莱枢机向本新闻网讲述他参加两次选举教宗会议的经验，以及他对普雷沃斯特教宗的认识。

（梵蒂冈新闻网）5月7日至8日，塔格莱枢机与普雷沃斯特枢机在选举教宗会议中比肩而坐；5月16日，塔格莱枢机与普雷沃斯特教宗在梵蒂冈宗座大楼再次相见。塔格莱枢机与普雷沃斯特相识多年，自2023年起在圣座共事，前者是福音传播部代理部长，后者领导主教部，两人频繁进行沟通交流。塔格莱枢机在晋见教宗良十四世后，接受本新闻网采访，分享他对新教宗的认识，以及他在选举教宗会议中的灵性经验。

塔格莱枢机首先表示：「我最初是在马尼拉和罗马遇见教宗良十四世的，他当时还是圣奥斯定会总会长。从2023年起，我们两人都在圣座部会服务。他能够深入且耐心聆听。在作决定前，他会先仔细研究并省思。他表达出他的感受和见解，却不愿意强加于人。在关系里，良教宗带来一股在祈祷与传教经验中培养出来的宁静温暖。」

谈到两次参加选举教宗会议的经验，塔格莱枢机说：「我参加了两次选举教宗会议，并视之为真正的恩典。2013年举行选举教宗会议时，本笃十六世还在世，而2025年举行选举教宗会议时，方济各教宗已经进入永生。我们必须考虑到背景与气氛的差异。」

再者，这两次选举教宗会议，分别是「独一无二且无法复制的经验」，也有相同的要素。塔格莱枢机坦言：「2013年，我疑惑为什么我们要在选举教宗时身穿咏祷服饰。后来，我明白并体会到，选举教宗会议是一项礼仪，在这个时间和空间里，我们要祈祷，要聆听天主圣言、天主圣神的律动，以及教会、人类和受造界的叹息，并且净化个人与团体的动机，钦崇和朝拜天主。」

「方济各和良十四世都是在第二天的选举中当选为教宗。选举教宗会议教导我们，也教导我们的家庭、堂区、教区和国家，只要我们敬礼真天主，就有可能万众一心、众志成城。」

然后，圣座福音传播部代理部长透露了普雷沃斯特枢机在选举教宗会议中的反应。看到得票数攀升，普雷沃斯特枢机「一边维持笑容，一边深呼吸，神圣的接受与神圣的敬畏并存」。那时，塔格莱枢机默默地为普雷沃斯特枢机祈祷。「得票数达到所需的三分之二时，现场响起如雷的掌声，类似于方济各当选为教宗时那样。枢机们向他们的弟兄普雷沃斯特枢机表达欢喜与感激。但那也是他与耶稣的亲密时刻，我们不能够介入、不应该干扰。」当时，塔格莱枢机对自己说：「我们要让神圣的静默笼罩著耶稣和伯多禄。」

普雷沃斯特是土生土长的美国人，在秘鲁传教，履行司铎与牧者的职务，后来成为主教。对此，塔格莱枢机认为，「他在人性、文化、宗教和传教方面的陶成将会为他的伯多禄牧职赋予独特的面貌。而这点适用于所有教宗，每一位教宗都以其独特的人性活出并履行他的伯多禄牧职」。「良教宗在多个大洲和多元文化中的经验，当然有益于他的宗座牧职，而且也将惠及整个教会」。

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