圣座主教部温帼仪修女：良十四世灵修深厚、心胸宽阔

母佑会温帼仪修女是在圣座主教部服务的三名修女之一。她向本新闻网谈论与普雷沃斯特枢机共事的经验：他的聆听能力，以及做决策时的宁静祥和，令我深受触动。

（梵蒂冈新闻网）母佑会温帼仪（Yvonne Reungoat ）修女于2022年7月蒙方济各教宗任命为圣座主教部的三名女性成员之一，与当时同为主教部成员的普雷沃斯特（Robert Prevost）主教共事，直到后者当选为教宗为止。温帼仪修女向本新闻网讲述了她与教宗良十四世的合作经验。

这位母佑会修女说：「我亲身经历了圣座主教部首次迎来三名女性，当时普雷沃斯特是主教部的成员。后来他成了部长，我能很实际地体会到，他对于妇女在教会内能承担的责任予以接纳、合作、信赖和重视。」

关于普雷沃斯特教宗的特质，温帼仪修女表示：「我体会到他人格特质的几个方面，那就是：他是传教士，他关心穷人、生态和移民，这些他早就具体表现出来。此外，他也是个灵修深厚的人。」

细谈教宗良十四世先前在主教部的工作，温帼仪修女指出，「作为圣座主教部部长，普雷沃斯特展现出朴实与开放的态度。他非常小心谨慎，以确保主教候选人符合方济各教宗的期许，并且会在他们的教区内采用方济各教宗所提倡的福音风格」。

举例来说，这些主教候选人必须「真的是他们子民的牧人，有能力关怀司铎和人群，也就是说，他们要擅长处理关系，有良好的分辨能力、心胸开阔，尤其要对大公运动对话和跨宗教间交谈敞开心胸，并且懂得做决策和提供指示」。

温帼仪修女表示，「这些都是在分辨新主教人选时对候选人的考量，同时也要考虑到每个教区的现况及其挑战。当时的普雷沃斯特枢机、今天的教宗良十四世经历了这一切，而且他能聆听并深入探究现况，以便于理解和明白那些要理清的头绪，比方说，一些可能会与侵犯或道德有关的风险。我看到他在处理这些事情时，细致入微又有责任感」。

最后，提到近日的情况，温帼仪修女说：「这几天，看到世界如何关注教会，一方面在方济各教宗患病时同心祈祷、为他的辞世同感悲痛，另一方面等待新教宗、迎接新教宗，看到这一切令我为之触动。这展现出世界对教会的期望。教宗良十四世自然并不孤单，他是给予方向的牧者，而整个教会必须感到有这个责任跟在他身后，并且与他同行。」

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