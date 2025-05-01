枢机们探讨圣座经济与财政状况

枢机团第七场会议于4月30日举行，共有181位枢机参与，其中124位具选举权。会议涉及多个议题，讨论焦点之一是经济架构如何持续支持教宗的改革进程。5月1日为假日，全体大会暂停。

（梵蒂冈新闻网）4月30日上午，枢机团第七场会议在梵蒂冈召开，共有181位枢机出席，其中124位枢机有投票权。圣座新闻室主任布鲁尼表示，会议自上午9时至12时30分持续举行，多位负责圣座经济与财政事务的枢机发言，通报相关工作进展。

圣座经济委员会协调人马克思枢机（Reinhard Marx）首先发言，介绍当前面临的挑战、问题与建议，特别从可持续性的角度出发，强调经济结构必须继续为教宗的改革服务。

与会发言者还包括：宗教事业局枢机委员会主席顺伯恩枢机、罗马圣教会总司库法雷尔枢机。教宗赈济所所长克拉耶夫斯基枢机介绍了爱德工作的相关活动；梵蒂冈城国政府荣休主席贝赫斯枢机则分享了有关梵蒂冈城国内的具体状况，提及一些翻修工程的进展。5月1日适逢节日，全体大会暂停，下次会议定于周五9时举行。

会议主题与运作

会议期间有14位枢机发言，探讨多个主题，包括：天主子民的教会论、众议精神与主教集体领导，其目标在于克服教会内部的极化现象；司铎与奉献生活圣召的现状；以及福传使命，特别强调信仰生活的见证与宣讲内容之间的一致性。与会者提到，当今教会的分裂与社会撕裂是一种“创伤”。多位枢机也援引《梵二大公会议》文件，特别是《教会教义宪章》（Lumen Gentium）与《论教会在现代世界牧职宪章》（Gaudium et spes）。

新闻室指出，全体会议期间，发言后并无安排小型讨论，但中场有一次较长的休息时间，供枢机们进行交流讨论。布鲁尼同时表示，当日早上发表的一项声明，即确认所有在场枢机选举人拥有投票权，以及贝丘枢机自愿不参与选举教宗的决定，是“源于全体会议中的共识”。声明也呼吁全体天主子民以祈祷陪伴教会此刻的行程。

枢机缺席情况

根据昨日发布的简报，目前有两位枢机因健康因素，确认将不出席选举教宗会议。至今尚有9位选举人尚未抵达，但未透露具体抵达时间。需要强调的是，每日会议仅枢机出席，圣座其他人员不获邀列席。

选举教宗会议的进一步安排

关于5月7日即将举行的选举教宗会议，相关细节也已公布。当天上午10时，圣伯多禄大殿将举行“选举教宗弥撒”（Missa pro eligendo Pontifice），其后，枢机们将迁入圣玛尔大之家，在选举教宗会议期间居住于此。在此之前，每位枢机仍居于罗马原本的住所，因此相关房间需事先腾空，并进行必要的准备和清理工作，以迎接选举期间的入住。教宗方济各在圣玛尔大之家的住所将保持封闭，直至选出新的教宗，其内物品由继任者处置。

除5月7日当天下午仅举行一次投票外，接下来的投票日将每日举行四次投票——上午两轮、下午两轮。烟囱的“白烟”或“黑烟”也将每日两次燃起，分别在上午投票结束和下午投票结束之后释放。若某日较早时间已有新教宗当选，“白烟”将提前释放。选举教宗会议期间不提供同声传译服务。

在新闻简报中，亦提及萨拉热窝荣休总主教普利奇（Vinko Puljić）枢机身体状况恶化的情况。在医生允许下，他仍将出席选举教宗会议，并可能在圣玛尔大之家完成投票程序。若还有其他类似个案，将视情况公布相关安排与具体时间。

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