选举教宗会议现场执勤人员宣誓

依照《主的普世羊群》宗座宪令规定，选举教宗会议的现场执勤人员已于5月5日下午在梵蒂冈宗座大楼保禄小堂进行了宣誓。他们当中有教宗礼仪员、祭衣室人员、清洁人员、医生、护理人员和听告解司铎。

（梵蒂冈新闻网）「我承诺并宣誓，对于直接或间接与选举教宗的投票与开票有关的事，严格保密，不对任何不属于枢机团中有选举资格者泄漏机密。我将终身保守秘密，除非收到新当选的教宗或他的继承人明确授予的特权。」

这是选举教宗会议现场执勤人员5月5日下午在梵蒂冈宗座大楼保禄小堂宣誓的内容。此外，他们也承诺对接下来在选举教宗会议期间在梵蒂冈城国境内发生的一切严格保密，尤其是选举教宗的相关事宜。他们还宣誓要遵守严禁使用录音和摄像工具的禁令，否则会被处以绝罚。

此宣誓礼依照若望保禄二世教宗1996年2月22日颁布的《主的普世羊群》宗座宪令进行。依规定，所有要在即将召开的选举教宗会议上现场执勤的人员，必须在会议前宣誓保密。这些人员是「罗马圣教会总司库和三位辅佐枢机批准的圣职人员和平信徒」。

本次的宣誓者当中，除了枢机团秘书和教宗礼仪长拉韦利总主教以外，还有7位教宗礼仪处礼仪员、选举教宗会议主席枢机拣选来辅助他履行这项职务的圣职人员、在教宗祭衣室工作的两位奥斯定会会士、不同语言的听告解司铎、医生和护理人员、宗座大楼电梯服务人员、食堂和清洁人员、花卉和技术处人员、圣玛尔大之家与宗座大楼之间往返的接驳车服务人员、教宗瑞士卫队指挥官和一名长官、西斯汀堂周围的守卫，以及梵蒂冈城国安全及民防局局长和他的几位助手。

在宣誓礼上，所有人了解了宣誓的意义后，在罗马圣教会总司库法雷尔枢机面前进行了口头宣誓，并且亲自在宣誓书上签名。教宗府首席书记团的两名成员在场作了见证。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html