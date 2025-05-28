教宗任命佩戈拉罗蒙席为宗座生命科学院主席

现年65岁的意大利籍佩戈拉罗蒙席获任命为宗座生命科学院主席。他自2011年起担任该科学院总监一职。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世5月27日任命佩戈拉罗（Renzo Pegoraro）蒙席为宗座生命科学院主席，接替今年4月21日满80岁的帕利亚（Vincenzo Paglia）总主教的职务。佩戈拉罗蒙席自2011年起是该科学院的总监。

据宗座生命科学院的公告称，佩戈拉罗蒙席感谢“教宗良十四世任命他为宗座生命科学院主席，近年来他先后在卡拉斯科（Ignacio Carrasco de Paula）主教和帕利亚总主教的身边工作，依循已故教宗方济各的行动和议题指示行事，这著实吸引且激励人心”。

佩戈拉罗于1959年6月4日在意大利帕多瓦出生，1989年6月11日晋铎，1985年在帕多瓦大学取得医学学位，1990年在罗马宗座额我略大学获得伦理神学硕士学位，以及在天主教圣心大学进修生物伦理学。自2000年起，佩戈拉罗神父在罗马“耶稣圣婴儿童医院”担任护理伦理学教授。自2011年9月1日起，他担任宗座生命科学院总监一职。

宗座生命科学院的公告称，在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名的信函中，教宗向帕利亚总主教表示“衷心的感谢”，感谢他自2016年起担任宗座生命科学院主席和宗座若望保禄二世婚姻与家庭学院总监所展开的服务。

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