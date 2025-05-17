良十四世胸前十字架上圣奥斯定和母亲莫尼加的圣髑

教宗在5月8日当选那天胸前佩戴的十字架，蕴含著一个不折不扣的主教成圣的计划。十字架中遗骨的碎片属于与奥斯定会有关的圣德见证人，体现了忠贞、革新、服务及殉道。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世5月8日在他当选的那一天，从圣伯多禄大殿中央阳台上与世人见面时胸前佩戴的十字架传达了一个宝贵且深远的信息。十字架的中央有圣奥斯定的圣髑，这位教会的伟大教父指明以信德和理性寻找天主、理解祂圣言的心路历程。

这位希波的主教以其《准则》和文字启发了多少会士、度隐修生活和使徒生活的修女及平信徒接受福音，成为共融的缔造者和公益的推动者，圣奥斯定会尊奉这位圣人为灵性导师。

此外，在良十四世胸前佩戴的十字架上还有其他四位圣者的圣髑：圣妇莫尼加的在上方，维拉诺瓦的圣多玛斯（San Tommaso da Villanova）的在左臂，真福安瑟尔莫·波朗科（Anselmo Polanco）的在右臂，而可敬者若瑟·巴尔多禄茂·梅诺基奥（Giuseppe Bartolomeo Menochio）的圣髑则在底部。

奥斯定会总会的一份礼物

在罗伯特·普雷沃斯特（Robert Prevost）于2023年9月30日被擢升为枢机那一天，奥斯定会封圣申请人若瑟·希贝拉斯（Josef Sciberras）神父选定这个胸前十字架作为总会送给这位同会弟兄的礼物，提醒他与奥斯定会大家庭相关的圣德形象，即忠贞、革新、服务及殉道。

希贝拉斯神父按捺不住喜悦的心情，向梵蒂冈媒体讲述了当时的普雷沃斯特枢机收到这份礼物时的“激动”表情。庆祝他成为枢机的活动是在圣妇莫尼加国际公学的餐厅举行的，他接过胸前十字架时意识到在自己的胸前有圣奥斯定和他母亲莫尼加的圣髑。

希贝拉斯神父坦言：“选举教宗会议召开的前一天，我给普雷沃斯特枢机发了一个短信，叮咛他戴上我们送给他的十字架，好能有圣奥斯定和莫尼加的保护。我不敢肯定他把它戴上是否因我的提醒，但我看到他在宣誓时，以及在梵蒂冈大殿上出现时都佩戴这十字架，我兴奋极了。”

奥斯定和莫尼加

希贝拉斯神父解释道，良十四世胸前十字架上那块希波主教的遗骨碎片也愿意提醒圣奥斯定会的存在。这个修会于1244年由宗座成立，随后逐渐吸收了这位圣人生活的理想，世世代代以来透过团体生活，一种热切的使徒工作、做学问，以及深厚的灵修，结出圣德的果实。

圣妇莫尼加的圣髑也是奥斯定与母亲密切联系的标记。莫尼加是个坚强又刚毅的女性，她以眼泪和不懈的祈祷换得了儿子的皈依。对于奥斯定会而言，莫尼加的形象与她儿子的皈依和奉献的经历密不可分，这也是奥斯定会的灵修基础。

维拉诺瓦的圣多玛斯

维拉诺瓦的圣多玛斯是西班牙巴伦西亚的总主教，十五和十六世纪的人，信仰生活的革新者。他也是为自己的羊群全然付出的典范，希贝拉斯神父补充道，“用方济各教宗极喜爱的表达，就是有羊的味道”。他对穷人关怀备至，推动在新世界的传教工作。他也是个伟大的神学家，在特利腾大公会议对司铎接受培育作出规定之前，他就于1550年在巴伦西亚创立了修道院，至今仍在。

真福安瑟尔莫·波朗科

真福安瑟尔莫·波朗科是特鲁埃尔达的主教，在西班牙的教难中（1936-1939年）殉道，是直到最后一刻都为托付给他的人灵献出生命的牧人。他曾说，“只要我的教区还有一个人，我就留下”。他忠实于自己的子民和教宗，因他的信仰见证和福音话语的力量被枪杀。

巴尔多禄茂·梅诺基奥

可敬者若瑟·巴尔多禄茂·梅诺基奥是意大利的主教，自1800年起担任宗座祭衣所的管理人，在拿破仑的暴风雨时期勇敢地服事教会，坚定于信德，即使在最艰难的时刻也忠于教宗。他是罗马教会的榜样，于1823年3月25日去世，圣德远播、众所敬仰，1991年若望保禄二世承认他的英勇美德。他是唯一不愿宣誓效忠拿破仑的主教，为罗马人民全心奉献。

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