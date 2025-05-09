从20世纪初期至今举行的11次选举教宗会议

良十四世教宗在第4轮投票中当选，成为第267任罗马的主教。近11次选举教宗会议上选出的伯多禄继承人所用的时间不尽相同，最长的用了5天，最短的则仅为2天。

（梵蒂冈新闻网）普雷沃斯特枢机于5月8日在第4轮投票中当选教宗，取名号良十四世。新教宗在当选前是圣座主教部部长。

从上个世纪初至今，历任教宗在选举教宗会议中经过几天及几次投票被选出的呢？

庇护十世（Pio X）教宗：本名若瑟·萨尔托（Giuseppe Sarto），原是威尼斯的宗主教，他在第７次投票中被选为教宗，当时是1903年8月4日。那次选举共用了４天时间。

第一次世界大战开始后不久，1914年９月３日，在不到3天的第10次投票中，选出被擢升为枢机仅３个月的博洛尼亚的总主教雅各伯·德拉基耶萨（Giacomo della Chiesa）枢机为教宗，取名为本笃十五世（Benedetto XV ）。

在20世纪最痛苦和最长的一次选举教宗会议中，选出米兰的总主教阿契尔‧拉蒂（Achille Ratti）枢机为伯多禄继承人，当时是1922年2月6日，他在第５天第１４次投票中获选，取名号为庇护十一世（Pio XI ）。那一年也是墨索里尼策划向罗马进军的一年。

在第二次世界大战即将爆发之际举行的选举教宗会议是整个20世纪中最短的一次：仅在两天内第３次投票中就选出教宗庇护十一世的国务卿帕切利（Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli）枢机为教宗，当时是1939年3月2日，取名为庇护十二世（Pio XII）。

继庇护十二世之后，1958年10月28日，在第４天第11次投票中选出威尼斯宗主教安杰洛·龙卡利（Angelo Giuseppe Roncalli ）枢机为新教宗，取名号为若望二十三世（Giovanni XXIII）。1963年6月21日，在第六次投票中选出米兰的总主教蒙蒂尼枢机为教宗若望二十三世的继承人，取名保禄六世（Paolo VI）。当时的选举时间仅用了３天。

1978年8月26日，出乎意料地选出威尼斯的宗主教阿尔比诺·卢恰尼（Giovanni Luciani）枢机为新教宗，他在两天４次投票中得到法定票数，取名号为若望保禄一世（Paolo VI）。可惜这位教宗任职只有33天。之后，更令人意想不到的是，1978年10月16日，波兰克拉科夫的总主教卡洛·沃伊提瓦（Karol Józef Wojtyła）枢机在第3天第8次的投票中当选为伯多禄继承人，取名若望保禄二世（Giovanni Paolo II）。

继若望保禄二世之后，圣座教义部部长若瑟·拉青格（Joseph Ratzinger）枢机在第４次投票中获选为第３个千年的首位教宗，当时是2005年4月19日，取名号为本笃十六世（Benedetto XVI）。

本笃十六世在任期近8年后宣布引退，枢机团在第5次投票中选出阿根廷布宜诺斯艾利斯总主教豪尔赫·马里奥·贝尔格里奥枢机为普世教会第266任教宗，取名号为方济各。

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