教宗座车的和平使命：方济各送给加沙的最后礼物

依照教宗方济各的遗愿，他的座车要改装成移动诊所，送往加沙治疗孩童。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各的和平遗产继续在战乱地区发光发热。他生前使用的白色敞篷座车要改装成移动诊所，送往加沙供孩童使用。

关怀加沙孩童的遗愿

依照教宗方济各的遗愿，这项礼物延续了他在宗座牧职期间对贫困弱小者的关怀。教宗在他生前的最后几个月，努力应对加沙悲惨的人道主义危机，将此项目托付于耶路撒冷明爱会进行。

在恐怖的战争下，基础设施损毁，医疗系统崩溃，教育资源匮乏，孩童首当其冲。加沙地带有将近一百万名孩童流离失所、忍饥受饿，各种可预防的感染和情况对他们的生命构成威胁。

因此，教宗赠送给他们的敞篷座车正在进行改装，安装诊断、检查和治疗设备，包括感染的快速筛检、诊断工具、疫苗、医疗用缝合器械，以及其它挽救生命的医疗设备。此外，医生和护理人员也会随车进行巡回诊疗工作，一旦人道救援物资获准进入，随即前往加沙最偏远的角落去抢救孩童。

瑞典明爱会总干事布鲁内（Peter Brune）在新闻稿中写道：「藉著这辆敞篷车，我们将能触及今天无法获得医疗照护的孩童，那些受伤且营养不良的孩子。」

请勿忘记受苦的儿童

耶路撒冷明爱会长年为处境艰难的加沙团体服务，带领当地的爱德工作。该明爱会的一百多名工作人员努力让所有人都能得到医疗照护，现在他们要将教宗方济各怜悯与力量的遗产带到加沙地带，送去他对当地百姓的最后祝福。

耶路撒冷明爱会总干事阿斯法尔（Anton Asfar）表示：「这辆车代表圣父教宗对最弱小者展现的爱、关怀和亲近。他在危机中向来这么做。」

从这个项目的照片可看出，这辆敞篷座车正在仔细地进行改装，以满足最有需要者的需求。

布鲁内指出，「这不只是一辆车」，更是一个讯息，让人看到「世界没有遗忘加沙的孩童」，同时也邀请其他人不要忘记他们。

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