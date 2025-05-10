搜索

搜索

搜索

简中简体中文
2025.05.10 Visita Santuario di Genazzano
1746896822224.jpg
2025.05.10 Papa Leone XIV Genazzano Santuario Madre del Buon Consiglio
2025.05.10 Papa Leone XIV Genazzano Santuario Madre del Buon Consiglio
2025.05.10 Papa Leone XIV Genazzano Santuario Madre del Buon Consiglio
教宗
繁體

教宗前往罗马郊外杰纳扎诺善导之母朝圣地祈祷

教宗良十四世10日下午私下前往罗马郊外的杰纳扎诺善导之母朝圣地。该朝圣地托付于奥斯定会管理，在内保存著一幅来自阿尔巴尼亚的圣母像。

（梵蒂冈新闻网）良十四世选择了一个意义深远的地方进行他宗座牧职的首次出访，那就是奥斯定会士自13世纪便临在于此的罗马郊外杰纳扎诺善导之母朝圣地。他于5月10日周六下午4点私下前往那里祈祷。

善导之母朝圣地保存著一幅来自于阿尔巴尼亚的古老圣母像，奥斯定会士和良十三世教宗格外予以重视。良十三世虽然从未亲自到访，却在1903年将该圣堂提升为乙级圣殿。

其它曾经到访的教宗及年份则是：若望廿三世于1959年，以及若望保禄二世于1993年。普雷沃斯特还是枢机时，曾于2024年4月25日在这个朝圣地主持弥撒。

教宗良十四世5月10日周六乘座车抵达杰纳扎诺。他受到数百人的热烈欢迎，民众聚集在广场上、从窗户和阳台上探头，高呼他的名号，邻近的小巷挤满人潮。教宗进入圣堂后，问候在场的会士，并且先后在祭台前和圣母像前祈祷片刻。他与在场众人一同诵念圣若望保禄二世献给善导之母的祈祷文。

诵念《圣母经》后，祈祷在《又圣母经》的歌声中结束。教宗问候聚集在圣堂外的杰纳扎诺居民，说：「我十分渴望在教会授予我新职务的这最初几天就来到这里，以推进伯多禄继承人的这项使命。」

他提到自己在选择度奉献生活后，以及当选为奥斯定会总会长后，也曾经来到这座朝圣地。良十四世重申他「对善导之母的信赖之情」，称她是「光明与智慧」的友伴，并引用圣母在加纳婚宴上叮嘱仆役的话：「祂无论吩咐你们什么，你们就作什么。」（若二5）

随后，教宗与该朝圣地团体的成员一起进入内厅，私下举行会晤。会晤结束后，教宗问候了在场众人，表示很高兴来向善导之母祈祷。他敦促当地百姓说：「如同圣母玛利亚从不遗弃她的子女，你们也必须忠于圣母。」

教宗勉励青年效法圣母的榜样，热忱地跟随耶稣。最后，教宗降福了在场众人，然后离开朝圣地。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html

2025 May 10, 20:17

教宗日程
收听播客
收听播客
教宗清晨弥撒
教宗清晨弥撒
天皇后喜乐经
天皇后喜乐经
教宗公开接见
教宗公开接见
您对重大使命的贡献 您对重大使命的贡献