教宗前往罗马郊外杰纳扎诺善导之母朝圣地祈祷

教宗良十四世10日下午私下前往罗马郊外的杰纳扎诺善导之母朝圣地。该朝圣地托付于奥斯定会管理，在内保存著一幅来自阿尔巴尼亚的圣母像。

（梵蒂冈新闻网）良十四世选择了一个意义深远的地方进行他宗座牧职的首次出访，那就是奥斯定会士自13世纪便临在于此的罗马郊外杰纳扎诺善导之母朝圣地。他于5月10日周六下午4点私下前往那里祈祷。

善导之母朝圣地保存著一幅来自于阿尔巴尼亚的古老圣母像，奥斯定会士和良十三世教宗格外予以重视。良十三世虽然从未亲自到访，却在1903年将该圣堂提升为乙级圣殿。

其它曾经到访的教宗及年份则是：若望廿三世于1959年，以及若望保禄二世于1993年。普雷沃斯特还是枢机时，曾于2024年4月25日在这个朝圣地主持弥撒。

教宗良十四世5月10日周六乘座车抵达杰纳扎诺。他受到数百人的热烈欢迎，民众聚集在广场上、从窗户和阳台上探头，高呼他的名号，邻近的小巷挤满人潮。教宗进入圣堂后，问候在场的会士，并且先后在祭台前和圣母像前祈祷片刻。他与在场众人一同诵念圣若望保禄二世献给善导之母的祈祷文。

诵念《圣母经》后，祈祷在《又圣母经》的歌声中结束。教宗问候聚集在圣堂外的杰纳扎诺居民，说：「我十分渴望在教会授予我新职务的这最初几天就来到这里，以推进伯多禄继承人的这项使命。」

他提到自己在选择度奉献生活后，以及当选为奥斯定会总会长后，也曾经来到这座朝圣地。良十四世重申他「对善导之母的信赖之情」，称她是「光明与智慧」的友伴，并引用圣母在加纳婚宴上叮嘱仆役的话：「祂无论吩咐你们什么，你们就作什么。」（若二5）

随后，教宗与该朝圣地团体的成员一起进入内厅，私下举行会晤。会晤结束后，教宗问候了在场众人，表示很高兴来向善导之母祈祷。他敦促当地百姓说：「如同圣母玛利亚从不遗弃她的子女，你们也必须忠于圣母。」

教宗勉励青年效法圣母的榜样，热忱地跟随耶稣。最后，教宗降福了在场众人，然后离开朝圣地。

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