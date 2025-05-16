良十四世接见外交使团：搁置争端，打消征服欲

教宗良十四世接见各国驻圣座外交使团，指出圣座外交行动的目的不是「寻求特权」，而是「要触及这大地的每一个人」。教宗呼求和平与正义，表明教会承诺要应对移民潮、照料受造界，并迎向人工智能的挑战。

（梵蒂冈新闻网）和平、正义与真理。教宗良十四世5月16日上午在梵蒂冈接见各国驻圣座外交使团，强调了这三个关键词。和平不只是没有战争，却要从内心和话语做起，搁置新旧争端。论及正义，是因为面对世界上无数的失衡与不义，圣座必须让人听见其声音。真理使人「更有活力」去应对各项挑战，例如移民潮、符合伦理地运用人工智能，以及保护大地。

圣座的外交行动

教宗首先为他当选时收到的贺函，向外交官们表示感谢。他指出，有些祝贺也来自与圣座没有外交关系的国家：「这是一个意义深远、表达尊重的证明，鼓励加深彼此的关系。」

接著，教宗表示，「牧灵职责的急迫性激励」圣座的外交行动，「促使她不寻求特权，而是加强其福音使命，为全人类效劳」。

「圣座与各种的冷漠作抗争，不断呼唤良心，如同我广受敬爱的前任孜孜不倦做的那样，总是关心穷人、有需要者和移民者的呼声，以及我们时代的挑战，从保护受造界到人工智能。」

跨越边界，与他人和不同文化相遇

良教宗向外交官强调：「你们的临在今天为我是一份礼物，让教会和我个人渴望触及并拥抱大地上的每个民族和每一个人的愿望得以更新。这片大地多么渴求且需要真理、正义与和平！」

教宗表示，他在北美洲、南美洲和欧洲的人生经验，代表了「跨越边界去遇见人群和不同文化的盼望」。普雷沃斯特教宗透露道，他在担任奥斯定会总会长时，访问过很多地方。教宗保证：「通过圣座国务院持续且有耐心的工作，我愿意加深与你们和你们国家的认识及对话。」这一切是为了「坚定众多散居在世界上的弟兄姊妹的信德，并与所有善心人士搭建新的桥梁」。

和平是积极的恩典

然后，良十四世阐述了和平、正义与真理这三大关键词。他先指出，人们往往从负面的角度去理解「和平」这个词，误认为和平「只是没有战争和冲突而已」，却在家庭、职场和社会上持续处于「冲突状态」。

然而，根据基督信仰和其它宗教的观点，「和平首先是一份恩典」，而且是一份「积极的恩典，使众人参与其中，攸关我们每一个人，不分文化背景和宗教归属，它要求我们首先在自已身上下功夫」。

「和平是在内心建设的，而且要从心灵出发，摆脱傲慢和强求的态度，节制口舌，因为不只是武器，话语也会伤人和杀人。」

打消征服欲

秉持这个愿景，教宗重申，宗教和跨宗教交谈能为促进和平作出贡献。「当然，这需要宗教自由在每个国家都完全得到尊重，因为宗教经验是人的基本幅度」。「为了建设和平的关系」，宗教能发挥「必要的净化人心」的作用，「打消一切冲突的前提和各种毁灭的征服欲」。

教宗吁请众人怀著「真诚的对话意愿，渴望彼此相遇，而非互相敌视」。同时，多边外交和国际机构的主要宗旨是「为国际社会内可能出现的争端提供解决之道」。在此背景下，良十四世引用方济各教宗在今年复活节文告中的呼吁，说：「若不真正解除武装，就不可能有任何和平。」

和平需要力行正义

教宗省思的第二个关键词是正义，它是和平自然而然结出的果实。教宗对大使们说：「追求和平，需要力行正义。」

谈到这里，普雷沃斯特提及良十三世教宗的《新事》通谕，说：「在我们现处的时代改变中，无数的失衡和不公义造成劳动条件低落，社会愈加支离破碎、冲突不断。面对这情况，圣座必须让人听见自己的声音。」

「肩负治理职责的人有责任采取行动，建设和谐且和平的社会。」教宗良十四世指出，为了达成这目标，应当优先扶持「那以一男一女稳定结合为基础的家庭」。众人应当同心协力捍卫「每一个人的尊严，尤其是最脆弱者和没有自卫能力的人，从胎儿到老人，从病患到失业者，不论他们是拥有公民身份的人或是移民者」。

普雷沃斯特教宗因此谈论他的个人经历，称自己「既有公民身份，也是移民者的后裔，更是向外移民的人」。

教会有责任传达真理

关于第三个关键词，即真理，教宗表明，「如果没有真理，就无法建设真正和平的关系，在国际社会内也是如此」。「教会有责任说出有关人类和世界的真理，必要时候也要运用坦率的语言，不可从一开始就给人引起任何误解」。

然而，真理「绝非与爱德互不相干，其根基始终是关切每个男女的生命及福祉」。真理绝不回避时代的挑战，反而让人「更有活力地」予以应对，与众人携手合作，「因为任何人都不能认为，自己有能力独自应付挑战」。

禧年是更新之路

教宗最后谈到当前的希望禧年，称之为「皈依和更新」的时期，有助于「搁置争端」，并且在希望的激励下「开始新的旅途」。但愿「每个人能依照各自的敏锐度和责任，携手合作，建设一个人人都能在真理、正义与和平内实现自身人性价值的世界」。

教宗良十四世向世界各地表达美好的祝愿，尤其祝福「饱受磨难」的乌克兰和圣地。

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