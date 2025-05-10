良十四世当选后首次走出梵蒂冈城国

普雷沃斯特当选教宗当晚，回到了他在选举教宗会议前居住的住所，并在那里过夜。他亲切问候聚集在庭院里的人，应邀与人自拍。然后，他降福并感谢了所有的人。

（梵蒂冈新闻网）「谢谢你们！」这是良十四世教宗当选后首次走出梵蒂冈城国、向居住在圣座教义部大楼的人们表达的问候，之后他在那里过夜。5月8日周四晚上，良十四世回到了他参加选举教宗会议前在罗马的寓所。他指出，准确地说，他在那里住了「七周」。他住所门口的门牌还写著：「罗伯多·普雷沃斯特枢机。」（Robert Card. Prevost）

掌声与握手

教宗普雷沃斯特乘座车来到圣座教义部大楼的庭院，人们以热烈的掌声欢迎他。在漆黑的夜晚，一袭白色的教宗长袍显得格外亮眼。良十四世逐一握手问候了在场的每一个人，用西班牙语与来自墨西哥和委内瑞拉的几名信友交谈。教会会议秘书处副秘书长贝卡尔（Nathalie Becquart）修女也在场，她在X平台上写道：「我很高兴遇见我们的新任同道偕行的教宗，并向他表达祝贺。他以前住在我们的大楼，现在回来了！」

「我必须练习新的签名」

随后，一个名叫米凯拉（Michela）的小女孩胆怯地走上前来，请教宗降福她的圣经并在上面签名留念。良十四世欣然接受这双重请求，而且幽默地说：「我还必须稍微练习签名，旧的已经不适用了！」为了确保没有写错，教宗还请小女孩把他名号的拼音字母念出来，并且在签名旁边加上日期。教宗开玩笑说：「今天的日期是什么？5月8日吗？」

与在场的人自拍

接著，普雷沃斯特教宗降福信众，他最后说：「同喜同喜！谢谢你们！」教宗应在场一些人的邀请，与他们自拍。

当晚稍早，良十四世首次向罗马城和全世界颁赐降福后，在圣玛尔大之家门口问候了一些在那里等待他的信友。他们向教宗高呼「万岁！」这位伯多禄继承人向他们挥手致意。

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