良十四世拥抱教会和全世界：愿你们平安，天主爱所有人

良十四世教宗在首次讲话中表示：“我们要毫无惧怕，手拉著手与天主一起向前迈进。我们是基督的门徒。基督走在我们前面。世界需要祂的光。”

（梵蒂冈新闻网）5月8日晚上大约7点半，罗伯多·方济各·普雷沃斯特（Robert Francis Prevost）首次出现在圣伯多禄大殿的中央阳台上，他当选为普世教会第267任教宗，取名号良十四世。在歌声、祈祷、掌声、以及伯多禄大殿的钟声的伴随下，十万人聚集在圣伯多禄广场，见证了宣布“我们有教宗了”的那一幕。广场上不断响起“教宗万岁！”的欢呼声。

这位罗马的主教第一次向民众讲话，并降福罗马城和全世界。以下是他这次讲话的内容：

愿你们平安！

亲爱的弟兄姐妹们，这是复活基督的第一句问候语，祂是善牧，为天主的羊群开辟道路。我也希望这平安的问候进入你们的心，达至你们的家庭，传给所有的人，无论他们在何处，以及达至所有民族、整个世界。愿你们平安！

这就是复活基督的平安，一种令解除武装的平安，一种使人感到平息、谦卑和坚忍不拔的平安。它来自天主，那无条件地爱我们所有人的天主。我们的耳中仍回荡著教宗方济各降福罗马城的那微弱但始终坚强的声音！

复活主日的那个早上，这位降福罗马城的教宗向世界、向全世界颁赐了降福。请你们允许我颁赐那同样的降福：天主爱我们，天主爱你们所有人，邪恶不会得逞！我们众人都在天主的手中。因此，我们要毫无惧怕，手拉著手与天主一起向前迈进。我们是基督的门徒。基督走在我们前面。世界需要祂的光。人类需要祂作为通往天主和祂的爱的桥梁。你们也要帮助我们，然后我们彼此相助，以对话和相遇搭建桥梁，我们众人联合起来，成为一个永远和平的民族。感谢教宗方济各！

我也要感谢所有枢机弟兄们，他们选了我做伯多禄继承人，与你们一起同行，作为合一的教会始终寻求和平、正义，作为忠于耶稣基督的男人和女人，始终努力、毫无畏惧地宣扬福音、成为传教的使徒。

我是奥斯定会会士、圣奥斯定的传人。这位圣人曾说：“为你们我是主教，和你们一起我是基督徒。”在这层意义上，我们能够一起行走，朝向天主为我们预备的家园迈进。

我向罗马的教会致以特别的问候！我们必须一起设法成为一个传教的教会，一个搭建桥梁、对话的教会，像这个广场一样永远张开双臂，接纳所有人、所有需要我们的爱德、我们的临在、对话和爱的人。

请允许我向大家说一句话、一句问候，尤其向我亲爱的秘鲁奇克拉约教区致意，那里的忠信子民陪伴了他们的主教，分享了他们的信仰，作为忠于耶稣基督的教会，他们还要做许多，好能继续前行。

我向你们，罗马、意大利、全世界的弟兄姊妹们说，我们要成为一个同道偕行的教会、一个行走的教会、一个永远寻求和平、永远寻求爱德、永远设法成为尤其关怀受苦人的教会。

今天是向庞贝圣母恳求的日子。圣母玛利亚总是愿意与我们同行、在我们身旁，以她的转祷和爱助佑我们。

那么，我愿意与你们一起祈祷。让我们一起为这项新使命、为整个教会、为世界和平祈祷，让我们向我们的母亲玛利亚恳请这份特别的恩宠。

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