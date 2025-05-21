教宗良首次要理讲授：爱不能数算，耶稣为改变我们而舍命

5月21日星期三，教宗良十四世首次主持周三的公开接见活动。教宗继续方济各教宗开始的以“耶稣基督——我们的希望”为主题的禧年要理讲授系列，带领聚集在圣伯多禄广场众多的朝圣者反思了耶稣撒种比喻。

(梵蒂冈新闻网) 教宗良十四世5月21日首次主持周三公开接见活动。教宗继续方济各教宗开始的以“耶稣基督——我们的希望”为主题的禧年要理讲授系列，他说：“很高兴能在我就任教宗后的首次公开接见活动中与你们相聚。”教宗带领聚集在圣伯多禄广场超过4万的朝圣者反思了耶稣撒种比喻。

以下是教宗良十四世要理讲授的全文：

亲爱的弟兄姐妹们，

很高兴能在我就任教宗后的首次公开接见活动中与你们相聚。今天，我要延续方济各教宗开始的以“耶稣基督我们的希望”为主题的禧年要理讲授系列。

今天我们继续默想耶稣的比喻，这些比喻帮助我们重拾希望，因为它们向我们展示了天主在历史中的作为。今天我想特别谈论一个稍显特殊的比喻，因为它像是所有比喻的一个引言。我指的是撒种的比喻（参见：玛十三1-17）。从某种意义上说，这段叙述让我们看到耶稣的传播方式，这对我们今天传扬福音有许多启发。

每个比喻都讲述了一个日常生活中的故事，但它却不仅限于此，而是指向更深的意义。比喻让我们生出问题，邀请我们不要止步于表面。面对被讲述的故事或呈现给我们的画面，我们可以自问：我在这个故事中的位置是什么？这个画面对我的生命有什么启示？事实上，“比喻”一词源于希腊文动词“paraballein”，意思是“抛在前面”。比喻在我面前抛出了一个词，它激起了我的思考，促使我反思。

撒种的比喻正是关于天主圣言的动态及其产生的效果。的确，福音中的每一句话就像一粒种子，撒在我们生命的土壤里。耶稣多次使用种子的形象，赋予其不同的含义。在《玛窦福音》第13章中，撒种的比喻引出了几段其他短小的比喻，其中一些谈及田地里所发生的事情：麦子与莠子、芥菜籽、藏在田里的宝藏。那么，这里的土壤是什么呢？是我们的心灵，也是这个世界、这个团体以及教会。天主圣言能使一切现实结出丰硕果实。

一开始，我们看到耶稣走出家门，有许多群众集合到祂跟前（参见：玛十三1）。祂的言辞令人著迷，引发好奇。在人群中自然存在许多不同的处境。耶稣的话是对每个人说的，但以不同的方式在每个人身上起作用。这个背景帮助我们更好地理解这个比喻的意义。

一个撒种的人，一个有些特别的撒种者，出去撒种，但并不在意种子落在哪里。甚至将种子撒在看似不可能结果的地方：路边、石头间、荆棘中。这个行为令听众惊讶，并引发疑问：为什么会这样？

我们习惯于精打细算——有时这确实必要——但这并不适用于爱！这个“慷慨无度”的撒种者的方式是一幅天主如何爱我们的画面。的确，种子的命运也取决于土壤的接纳方式及其所在的环境，但首先，这个比喻告诉我们，天主将祂的圣言之种撒在各种土壤里，也就是我们任何的处境中：有时我们浮躁分心，有时我们被热情冲昏了头脑，有时我们被生活的烦恼压得喘不过气，但也有时我们敞开心扉，准备接纳。天主充满信心，希望种子迟早会开花结果。祂就是这样爱我们：并不等待我们成为最好的土壤，而是始终慷慨地赐予我们祂的圣言。或许，正是因为看到祂对我们的信任，我们才会萌生成为更好土壤的渴望。这就是希望，建立在天主的慷慨与慈悲之上。

通过描述种子如何结果，耶稣也在谈论祂的生命。耶稣是圣言，是那种子。而种子若要结出果实，就必须死亡。因此，这个比喻告诉我们，天主愿意为我们“浪费”，而耶稣甘愿为改变我们的生命而舍命。

我想到了梵高那幅美丽的画作《夕阳下的播种者》。画中播种者在烈日下劳作的形象让我联想到农夫的辛勤劳作。而让我感触颇深的是，梵高在播种者的背后描绘了已成熟的庄稼。这似乎是一幅希望的画面：无论如何，种子已经结出了果实。我们不清楚具体如何发生，但事实如此。然而，画面的中心并不是站在一旁的播种者，而是整幅画都被太阳的形象所占据，这或许在提醒我们，是天主推动历史的发展，即使有时我们感到祂缺席或遥远。正是太阳温暖了大地，使种子成熟。

亲爱的弟兄姐妹们，在今天的生活中，天主的圣言是在什么情况下触及我们的？让我们祈求天主的恩宠，始终接纳这颗种子，也就是祂的话语。如果我们发现自己还不是一块丰饶的土壤，也不要灰心，而要祈求天主继续耕耘我们，使我们成为一块更好的土壤。

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