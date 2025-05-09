给良十四世的祝福从世界各地传来：其话语带来希望

众多祝福的讯息已从许多国家传到梵蒂冈，为普世教会第267任教宗的当选表达祝贺。

（梵蒂冈新闻网）良十四世当选为伯多禄继承人后，世界各地纷纷传来贺函，表达喜悦与关怀。罗马犹太教经师长迪塞尼（Riccardo Di Segni）向刚当选的新任教宗良十四世献上「最美好的祝福」，相信他会「致力于维持并促进双方团体之间的合作关系、尊重和友谊」。意大利主教团响应教宗的号召，表示会努力成为做个「传教的教会、搭建桥梁及推进对话的教会」。

意大利总统与总理的祝贺

意大利共和国总统马塔莱拉（Sergio Mattarella）向良十四世表达「热切的祝福」。在这冲突四起、动荡不安的「历史性时刻」，意大利总统向教宗保证该国要增进与圣座的稳固关系，在和平、人权、人性尊严和自由的基础上，推动各民族和睦共处。马塔莱拉总统说：「您在圣伯多禄大殿阳台首篇讲话中大力呼求的那份平安，正是全人类的盼望。」

意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）在X平台账户上也发布她对新任教宗的祝福，并引述教宗的首篇讲话。

从乌克兰和美国而来的讯息

乌克兰泽连斯基（Volodymyr Zelensky）总统对新任教宗的话语表示赞赏，并写道：「我们祈愿梵蒂冈继续在道德与精神上支持乌克兰的努力，以达成持久的和平。」

美国总统特朗普（Donald Trump）也传来了贺函，称普雷沃斯特的当选「为美国来说是一大荣耀和一大感动」。美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）在声明中表示，「对天主教会而言，这是意义非凡的时刻，给十几亿信众带来希望和延续性」。美国「准备好加深与圣座、与首位美国籍教宗的关系」。

美国前任总统奥巴马（Barack Obama）也表达了祝贺。他在X平台上写道：「献给一位芝加哥同胞、教宗良十四世：在他展开领导天主教会的工作之际，我们将与他一同祈祷。」

以色列和巴西送来的祝福

以色列总理内坦尼亚胡（Benjamin Netanyahu）在X平台上发文祝贺教宗。「恭喜教宗良十四世和全球天主教团体。我祈愿首位美国籍教宗在所有信仰之间促进希望与修和。」

巴西总统卢拉（Luiz Inacio Lula da Silva）表达了对良十四世的期盼，希望他能发扬他的前任方济各的精神遗产，「孜孜不倦地寻求和平与社会正义、保护环境、与所有人群和宗教对话，并尊重多样性」。

其它的祝福

欧洲主教团委员会（CCEE）在贺函中表示，普雷沃斯特枢机一直以圣座主教部部长的身份陪伴该机构，「为欧洲主教们指出教会使命的优先事项」。他们相信，将来良十四世也会继续关怀并鼓励他们。

圣艾智德团体、援助苦难教会基金会、意大利天主教圣心大学、神恩复兴运动等机构和团体也向良十四世献上祝福。其中，援助苦难教会基金会提到，普雷沃斯特担任秘鲁奇克拉约（Chiclayo）教区主教时，该基金会曾支持其多个项目，尤其是修生、传教员和要理教员的培育计划，以及偏远地区的传教工作。

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