教宗良十四世首度前往冈道尔夫堡夏宫

教宗良十四世5月29日上午前往冈道尔夫堡夏宫，视察那里的宗座大楼和愿祢受赞颂庄园，然后下午返回梵蒂冈。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世5月29日上午离开梵蒂冈，驱车前往位于罗马郊外的冈道尔夫堡夏宫。圣座新闻室公布了这个消息。在冈道尔夫堡夏宫迎接教宗的有巴乔（Fabio Baggio）枢机，以及愿祢受赞颂庄园项目的执行主任多兰特斯（Manuel Dorantes）神父。

教宗抵达后，视察了夏宫内的愿祢受赞颂庄园（Borgo Laudato si’）。该庄园是方济各教宗2023年推动的一个项目，以之作为照料共同家园的培育空间，在10年前发表的《愿祢受赞颂》通谕的基础上，为整体生态树立榜样。教宗此行也巡视了夏宫的宗座大楼，方济各教宗2016年将它改为博物馆使用，向一般游客开放。

此外，教宗也在圣母花园逗留，那是数个世纪以来深受多位教宗喜爱的僻静之地。漫步在景观花园，教宗查看了愿祢受赞颂庄园的最后筹备工作，然后他散步到夏宫的考古遗址，即图密善（Domiziano）皇帝接见朝臣的大厅。那里曾于1944年被庇护十二世教宗用来安置超过1.2万名躲避二战轰炸的百姓。

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