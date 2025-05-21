教宗敦促美洲大学：你们要搭建融合的桥梁

在《愿祢受赞颂》通谕颁布10周年，以及为第30届气候变化峰会作准备之际，照料共同家园大学网络在里约热内卢召开会议，教宗良十四世发表视频讯息，问候参加会议的大学校长，鼓励他们省思有关纾缓公共和生态债务的课题，并为社会及环境正义而奋斗。

（梵蒂冈新闻网）适逢全美洲和伊比利亚半岛200所大学校长齐聚在巴西里约热内卢宗座天主教大学开会之际，教宗良十四世向与会校长们致以亲切问候，鼓励他们致力于「生态、社会和环境正义」。该会议在圣座拉丁美洲委员会的支持下，由照料共同家园大学网络筹办。这为期四天的会议从5月20日开始到24日结束，在《愿祢受赞颂》通谕颁布10周年，以及为第30届气候变化峰会（Cop30）作准备的机会上，与会者进行对话、分辨并提出行动建议，以应对社会－环境危机。

融合与正义

教宗在视频中说：「我知道，你们正在为第30届气候变化峰会进行同道偕行的分辨工作。你们要一起省思有关纾缓公共和生态债务的课题，那是方济各教宗在《世界和平日文告》中所提出的建议。在这禧年、希望之年期间，这讯息是何等重要。」

教宗鼓励大学校长实践使命，「在美洲与伊比利亚半岛之间搭建融合的桥梁，致力于生态、社会和环境正义」。「我为你们的努力和工作而感谢你们大家。我鼓励你们继续搭建桥梁。」教宗最后通过视频向所有人颁赐他的降福。

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