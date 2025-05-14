教宗良十四世接见天主教东方礼信徒：教会需要你们

教宗良十四世接见了前来梵蒂冈参加禧年活动的东方礼信徒。教宗鼓励他们维护传统，祈求真正的平安。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世5月14日上午在梵蒂冈保禄六世大厅接见了天主教东方礼信徒，以复活期常用的问候词欢迎他们，说：「基督复活了！祂真的复活了！」这些信徒来自23个与罗马完全共融的天主教东方礼教会，他们此行是为了参加属于他们的禧年活动。

普雷沃斯特教宗表示，他很高兴在当选教宗后不久，便与东方礼信徒举行会晤。教宗对他们说：「你们在天主眼中是宝贵的。」「注视著你们，我就想到你们根源的丰富性、你们的光荣历史，以及你们许多团体曾经或继续在忍受的苦涩磨难。」

与此同时，良十四世重申方济各教宗的理念，指出东方教会应当「得到珍惜和尊重，因为它们保留了独特的灵修与智慧传统」，而且有许多「关于基督徒生活、同道偕行和礼仪」的宝藏可以与拉丁礼团体分享。

回顾良十三世和圣若望保禄二世等前任教宗的训导，教宗良十四世强调东方传统的重要性，尤其是在礼仪方面。他也对「众多逃离家园的东方弟兄姊妹」表示关切，称他们不仅可能会失去故乡，也可能会丢失宗教身份认同。

教宗良十四世呼吁要保护东方礼。他嘱咐圣座东方教会部「帮忙界定原则、规范和纲领」，从而协助拉丁礼主教支持散居各地的天主教东方礼信徒维护自己的遗产。

教会需要东方礼信徒

良教宗对东方礼信徒说：「教会需要你们！」「东方礼基督徒今天能为我们提供巨大的贡献。」举例来说，教会需要恢复在东方礼仪中传达的神秘含义；务必重新发现以天主为尊的意义和神秘经验的价值；应当「为自己和全人类的罪过而忏悔、守斋及痛哭」。「重要的是，你们维护你们的传统，而不使之淡化。」

然后，圣父教宗强调了东方礼灵修传统的治愈作用，它将「人类悲惨的处境与天主仁慈的奇事」揉和在一起。教宗对他们说：「谁比你们更会唱一首希望之歌，你们即使是在暴力的深渊中也能歌唱。」

此外，教宗良十四世提到，方济各教宗称东方团体是「殉道者的教会」。良教宗沉痛地指出，暴力依然祸害许多地方，如圣地、乌克兰、中东、提格雷和高加索地区。而和平的呼声从恐惧和杀戮中升起。为此，普雷沃斯特教宗重申基督的祝福，说：「愿你们平安！」「让我们祈求这份平安，它是修和、宽恕，以及翻开新篇章、重新开始的勇气。」

和平的承诺

教宗良十四世大力表示，他承诺要「不遗余力促使和平得胜」。圣座愿意竭尽所能让敌对者「聚在一起，面对面交谈」，进而「让各地的百姓能找到希望，并恢复和平的尊严」。

教宗向全球人民及领导人直接发出呼吁，说：「让我们见面，让我们交谈，让我们协商！」他坚持，「战争绝非无法避免的」。他吁请使武器噤声，因为武器「没办法解决问题，只会制造更多的问题」。

教宗为所有「撒播和平种子」的人而感谢天主，并且感谢所有「坚守在家园的基督徒，尤其是留在中东的基督徒，他们抵拒了放弃故乡的诱惑」。教宗表示，务必让东方礼基督徒有机会留在家乡并享有一切保障生存的权利，而不只是空谈而已。

教宗也感谢东方礼基督徒做「世界的光」（玛五14），并期勉他们活出深厚的信望爱超性之德。他敦促东方教会的牧者们促使团体成为「友爱与共同负责任」的地方。

教宗良十四世最后总结道，「基督信仰东方的光辉今天比以往更需要摆脱一切世俗的依恋、各种相反于共融的倾向，好能忠信服从，为福音作见证」。

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