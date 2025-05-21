教宗良十四世在城外圣保禄大殿：培养并传扬爱德

教宗良十四世来到罗马城外圣保禄大殿，在外邦人的宗徒圣保禄墓前祈祷。他的讲道围绕著三个主题展开，即：恩宠、信德和成义。这是圣保禄宣讲的核心。

（梵蒂冈新闻网）每个人自由地回应天主对自己的召叫，怀著信赖之情跟随圣保禄的足迹，投身于使命。教宗良十四世5月20日傍晚在罗马城外圣保禄大殿主持礼仪，在讲道中提出了这个重点。

与本笃会隐修士游行

当天午后，罗马下了一场雨。教宗抵达城外圣保禄大殿时，已经雨过天晴，众多信友聚集在大殿外的广场上等候教宗，手中挥舞著各自国家的旗帜和横幅标语。

圣保禄大殿总铎哈维（James Michael Harvey）枢机和本笃会隐修院院长奥利亚里（Donato Ogliari）神父也在大殿外恭候教宗。在西斯汀圣堂歌咏团的歌声下，身穿红色披肩及红色肩带的教宗，游行进入大殿。走在他前方的是数个世纪以来守护这座圣殿的本笃会隐修士。跨越圣门后，队伍隆重前行，走向祭台。有些信众兴奋地鼓掌欢呼，教宗则以降福来回应他们。

天主的召叫

到了华盖祭台前，教宗走下台阶，在圣保禄宗徒的墓前跪著祈祷片刻。然后，教宗来到大殿底部的主祭座位处，与在场众人一起聆听圣保禄宗徒写给罗马人的书信（参阅：罗一1-6、8-9、11-12、14-15）。

在讲道中，教宗提出三个关键词，即：恩宠、信德和成义。这正是圣保禄宗徒宣讲的三大支柱。教宗解释道，召叫源自与基督的相遇，源自于天主先我们而行的圣爱。天主圣爱能改变人生的轨迹，圣保禄原本「远离福音、迫害教会」，天主却使他幡然悔悟。

教宗指出，圣奥斯定也有同样的悔改经验。这位圣人谈论自己的召叫，说：「如果不是我们自己先蒙拣选，我们能做出什么选择？事实上，如果不是我们先被爱，我们根本无法去爱。」

「每一个召叫的基础都有天主：祂的慈悲、祂的美善，祂有如母亲那样，在儿女还无法自己进食的时候，自然而然地透过自己的身体，慷慨地予以喂养。」

在信德中奋战

对教宗而言，圣保禄宗徒也是「服从信德」的光辉榜样（罗一5）。他在前往大马士革的途中皈依天主，当时他「有机会做选择」，但他经过艰辛的「内外搏斗」，顺从了天主（参阅：宗九1-30）。

「救恩并非经由魅力而来，而是经由恩宠和信德的奥秘，藉著天主施予的爱，以及人怀著信赖之情自由地跟随。」

关爱的竞赛

直到今天，每个信徒也都领受了与圣保禄宗徒一样的召叫。为此，教宗祈求天主广施恩宠，让人人懂得如何接受邀请，为那「已藉著圣神倾注在我们心中」的爱（参阅：罗五5）作见证。

这份爱蕴含著具体的爱德，如同方济各教宗的叮嘱，我们应当怀著这爱「成为彼此的近人」。这便是「关爱的竞赛」，也就是圣保禄宗徒这位原本迫害基督徒的人，自从与基督相遇后，「对一切人成为一切」（参阅：格前九19-23），直到殉道为止。

「如此一来，为我们和为圣保禄而言，在肉身的软弱上，信德的力量彰显出来。对天主的信德使人成义。」

向爱敞开

面对在场的本笃会士，教宗指出，「谈到爱是宣讲福音的泉源与动力，怎能不提到，圣本笃在会规中再三敦促要在会院内彼此友爱，并且款待所有的人」。

接著，良十四世引用另一位本笃的话语，即本笃十六世教宗。他在2011年的马德里世青节对青年说：「亲爱的朋友，天主爱我们。这是我们人生的重要真理，为其余的一切赋予意义。在我们生命的根源，有天主爱的计划。信仰引领我们向这爱的奥秘敞开心扉，承认自己是天主所爱的人，并且如此生活。」

普雷沃斯特教宗最后恳求上主赐予恩宠，好使我们「忠信地回应祂的召叫」。

向圣保禄致敬

讲道结束后，教宗跪在华盖祭台前，向外邦人的宗徒圣保禄的墓致敬，并且奉香。全体参礼者咏唱《天主经》后，礼仪在《天皇后喜乐经》的歌声中结束。

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