教宗接见宗座传教善会：跨越边界，共融团结

教宗良十四世接见宗座传教善会全体大会与会者，敦促他们跨越个别堂区、教区和国家的边界，重新发现在基督内的团结合一。

（梵蒂冈新闻网）教会蒙召跨越个别「堂区、教区和国家」的边界，在基督内找到「圆满的共融与和谐」。教宗良十四世5月22日上午在梵蒂冈克莱孟厅接见宗座传教善会全体大会与会者，期勉他们团结合一，如同他宗座牧职格言所说的，「在唯一的天主内合而为一」。

宗座传教善会四大善会

教宗在讲话中指出，宗座传教善会为教会的福传使命作出了「必不可少」的贡献。该善会分成四大善会：宗座传信善会支持传教地区的牧灵计划、要理讲授、「新堂建设」、医疗卫生和「教育所需」；宗座圣婴传教善会促进孩童的基督信仰陶成，确保他们的「基本需求」得到保障；宗座圣伯多禄传教善会负责支持司铎和修会的「传教圣召」；宗座传教联盟从事「司铎、男女会士和全体天主子民」的传教培育工作。

探访堂区和教区

宗座传教善会致力于「协调培育工作」，「在地方层级提振传教精神」。为此，教宗邀请他们「以探访教区、堂区和团体为优先事项，从而帮助信友承认，在教会还很年轻且在成长中的地方从事传教工作并支持我们的弟兄姊妹，是头等重要的大事」。

教会在基督内合一

教宗强调，宗座传教善会的两大特质是「共融」和「普世性」。教会是「信友的共融」，受到圣神的鼓舞，并参与至圣圣三的圆满和谐。

教宗说：「我很关心基督徒生活和传教使命的这个幅度，它反映在圣奥斯定的话语上，我之前选它作为我的主教服务格言、现在是我宗座牧职的座右铭，即：在唯一的天主内合而为一。基督是我们的救主，我们在祂内是一体的，是天主的大家庭，超越语言、文化和经验的丰富多元性。」

为此，教宗期勉众人「跨越个别堂区、教区和国家的边界，去与每个地方和所有人群分享『认识主耶稣的至宝』」（参阅：斐三8）。

希望的传教者

教宗最后引用方济各教宗为今年选定的世界传教节文告主题，鼓励宗座传教善会继续「在万民中做希望的传教者」。

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