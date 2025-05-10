圣座公布良十四世教宗的牧徽及格言

「在唯一的天主内，我们合而为一。」普雷沃斯特教宗从圣奥斯定讲道集里选择了这句话作为他的主教格言。他牧徽的图案是一本阖起来的书，上方有一颗被箭刺穿的心，这也令人想到圣奥斯定。

（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室5月10日公布了良十四世的牧徽及格言，并发布了新当选教宗的照片。

教宗牧徽上的盾牌以右上到左下的线条切成两个部分：上方的底部是蓝色，有一朵白色的百合花；下方则是浅色背景，其图案令人想到圣奥斯定会，即一本阖起来的书，上方有一颗被箭刺穿的心。这图像呈现出圣奥斯定皈依的经验，这位希波主教曾对上主说：「祢以祢的圣言刺穿了我的心。」

良十四世教宗的牧徽大致上沿用了他在晋牧时选择的主教牧徽及格言，也就是：「在唯一的天主内，我们合而为一。」（In Illo uno unum）这句话取自圣奥斯定有关《圣咏》第128篇的讲道集，这位圣人诠释「尽管我们基督徒人数众多，但我们在唯一的基督内是一体」。

普雷沃斯特2023年7月接受本新闻网采访时，曾经解释说：「正如我的主教格言所表达的意义，合一与共融正是圣奥斯定会的神恩，也是我的行动与思考的方式。我认为，在教会内促进合一是极为重要的事，而且我们都清楚知道，共融、参与和使命是世界主教会议的三个关键词。因此，作为奥斯定会士，为我来说，推动合一与共融是头等大事。圣奥斯定大幅谈论了在教会内的合一，以及活出合一的必要性。」

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