教宗良十四世5月25日在拉特朗圣若望大殿就任罗马主教

教宗礼仪长拉韦利总主教公布了教宗本月份的礼仪活动：18日在圣伯多禄广场主持教宗就职弥撒，开启他的伯多禄宗座牧职，然后接下来一周内要前往城外圣保禄大殿和圣母大殿。

（梵蒂冈新闻网）教宗礼仪长拉韦利总主教公布了教宗本月份要主持的礼仪。首先，良十四世将于5月18日主日在圣伯多禄广场主持教宗就职弥撒，开启他的伯多禄宗座牧职。

拉特朗圣若望大殿、城外圣保禄大殿和圣母大殿

5月20日周二下午5点，教宗将前往城外圣保禄大殿，在圣保禄宗徒的墓前祈祷。25日主日下午5点，良教宗将以罗马主教的身份在拉特朗圣若望大殿、即罗马教区的主教座堂主持就任弥撒。同一天傍晚7点，教宗良十四世要前往罗马市中心的圣母大殿，在《罗马人民救援之母像》前敬礼圣母。

最后，5月31日周六，圣母访亲瞻礼，教宗良十四世将于上午10点在圣伯多禄大殿主持弥撒，祝圣几名司铎。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html