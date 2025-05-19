教宗呼吁：加沙饥肠辘辘，要为乌克兰和平而谈判

教宗良十四世在就职弥撒结束之际，带领信众诵念《天皇后喜乐经》，敦促为冲突地区团结一心、采取外交行动。

（梵蒂冈新闻网）「在信仰与共融的喜悦中，我们不可忘记饱受战争之苦的弟兄姊妹。」教宗良十四世5月18日主日在圣伯多禄广场为开启宗座牧职而主持感恩圣祭，在诵念《天皇后喜乐经》时如此敦促众人。教宗首先念及加沙地带的悲惨处境。他说：「幸存的孩童、家庭和老人现在饥肠辘辘。」

在缅甸无辜遇害的生命

接著，教宗提到缅甸，那里「新的敌视情况导致无辜的青年」丧失生命。然后，教宗为「饱受磨难的乌克兰」呼求和平，期待「终将进行谈判，以达成公正且持久的和平」。

强烈感受到教宗方济各的临在

当天约有20万人聚集在圣伯多禄广场、贝尼尼廊柱、和解大道及周边地区。良十四世表示，在就职弥撒中，他「强烈感受到教宗方济各的精神临在，他在天上陪伴著我们」。话音一落，现场掌声雷动。

普雷沃斯特教宗感谢「罗马居民和世界许多地方的信友们」前来参加这台感恩祭。他也感谢在场的150多个官方代表团、基督信仰其他教会和团体代表，以及犹太教、穆斯林、印度教、佛教、锡克教等宗教的代表们出席典礼。

善会是民间敬礼的遗产

此外，世界各地天主教善会的数万名成员这几天来到罗马参加属于他们的禧年活动，他们身穿各自团体的传统服饰参加教宗的就职感恩祭。教宗向他们致以「亲切问候」，说：「我向你们表达感谢，因为你们使得民间敬礼的伟大遗产保持活力。」

法国新真福

教宗也提到17日下午在法国尚贝里（Chambéry）荣列真福品的加弥禄·科斯塔（Camille Costa de Beauregard）神父。他是生活在19世纪末、20世纪初的教区司铎，教宗赞扬他是「伟大牧灵之爱的见证人」。

教宗最后将自己的宗座牧职托付于圣母玛利亚。他说：「让我们从伯多禄的船上仰望她、海洋之星、善导圣母这个希望的记号。我们恳请她转求和平之恩，为受苦者祈求支持与慰藉，为我们所有人求得为复活主作见证的恩宠。」

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